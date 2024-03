Exklusive Open Air Location „Am Blankenwasser“ in Neuss präsentiert internationale Top Acts

Nach einer langen Winterpause ist es endlich wieder soweit! Mit großer Vorfreude kündigt die exklusive Open Air Location „Am Blankenwasser“ in Neuss am 21. April den Start ihrer diesjährigen Sommersaison an. Das große Opening wird durch zwei zusätzliche Termine am 01. und 12. Mai ergänzt, die den Beginn einer Serie von spektakulären Veranstaltungen darstellen.Bekannt für ihren einzigartigen Charme und das facettenreiche Publikum, hat sich „Am Blankenwasser“ als eine der führenden Adressen für hochkarätige Open Air Veranstaltungen in der Region etabliert. Auf einer herausragenden Musikanlage geben sich internationale Top Acts wie Black Coffee, Solomun, Adriatique und Kölsch die Klinke in die Hand, um den bis zu 3.000 Gästen pro Event unvergessliche musikalische Erlebnisse unter freiem Himmel zu bescheren.„Am Blankenwasser steht für ein exklusives und ein einmaliges Eventerlebnis. Wir sind stolz darauf, auch in diesem Jahr wieder ein beeindruckende Acts einzuladen, die die Herzen unserer Gäste höherschlagen lassen“, erklärt Tom Thomas, Geschäftsführer der Open Air Location am Blankenwasser. „Unsere Location bietet den perfekten Rahmen, um gemeinsam mit Freunden und der Am Blankenwasser Community unvergessliche Momente zu erleben.“Die Open Air Location besticht durch ihre idyllische Lage und schafft eine einladende Atmosphäre, die Musikliebhaber aus nah und fern anzieht. Mit einem sorgfältig ausgewählten Programm, das die besten nationalen und internationalen Acts umfasst, setzt „Am Blankenwasser“ neue Maßstäbe in der Eventkultur.Tickets für das Auftaktevent am 21. April mit den Acts Mind Against, Jimi Jules, Jonathan Kaspar und Carla Durisch und weitere Informationen zu kommenden Veranstaltungen sind auf unserer Website amblankenwasser.com zu finden. Angesichts der hohen Nachfrage wird eine frühzeitige Buchung empfohlen, um Teil dieses außergewöhnlichen Erlebnisses zu sein.Freuen Sie sich auf eine Sommersaison voller musikalischer Highlights und unvergesslicher Nächte „Am Blankenwasser“. Wir sind bereit, Ihnen und Ihren Liebsten einzigartige Augenblicke zu bieten und gemeinsam in die Welt der Musik einzutauchen.