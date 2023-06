Der US-Superstar Shaquille O’Neal kommt als DJ Diesel ins Kölner Bootshaus

Am 28.07.2023 wird der ehemalige Basketballspieler Shaquille O'Neal unter seinem DJ-Alias DJ Diesel im Kölner Club performen

Das Bootshaus, einer der führenden Clubs für elektronische Musik in Deutschland, freut sich, eine außergewöhnliche Ankündigung für alle Sport- und Musikbegeisterten machen zu können: Der international bekannte ehemalige Basketballspieler Shaquille O'Neal wird am 28.07.2023 unter seinem DJ-Alias DJ Diesel im Kölner Club performen.



Shaquille O'Neal ist weltweit als eine der bekanntesten Sportikonen seiner Generation anerkannt. Mit einer beeindruckenden Karriere im Basketball, die vier NBA-Meisterschaften und zahlreiche individuelle Auszeichnungen umfasst, hat O'Neal sich einen Platz in den Herzen der Sportfans weltweit erobert. Doch seine Leidenschaft für Musik ist mindestens genauso groß wie seine Begeisterung für den Sport.



Unter dem Pseudonym DJ Diesel hat Shaquille O'Neal in den letzten Jahren eine bemerkenswerte Karriere als DJ und Produzent aufgebaut. Er hat auf einigen der größten Musikfestivals der Welt wie dem Tomorrowland aufgelegt und mit einigen der bekanntesten Künstler der Musikszene zusammengearbeitet. Seine energiegeladenen Dubstep-Sets haben Besucher weltweit begeistert.



Das Bootshaus in Köln freut sich, DJ Diesel an den Decks begrüßen zu dürfen. Das exklusive Event bietet Sport- und Musikbegeisterten die einzigartige Gelegenheit, Shaquille O'Neal nicht nur als Basketballlegende, sondern auch als talentierten DJ hautnah in Aktion zu erleben.



Tickets für das spektakuläre Event sind online erhältlich und können über die Website des Bootshauses erworben werden.