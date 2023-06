DJ-Legende Solomun legt Am Blankenwasser in Neuss auf

Solomun, einer der bekanntesten und einflussreichsten DJs der Neuzeit kommt in die legendäre Open Air Location an der Sudermannstraße.Mit seinem einzigartigen Stil und seiner energiegeladenen Performance begeistert der gebürtige Hamburger Fans in der ganzen Welt und lädt in der Sommersaison jeden Sonntag ins Pacha auf Ibiza auf seine legendären Partys „Solomun +1“.Erst kürzlich gab der Hanseate im populären OMR Podcast tiefe Einblicke in seinen Werdegang und wie er seine Leidenschaft für die Musik entdeckte. Der Hansestädter erzählt, wie er sich in der aufstrebenden Clubkultur der Stadt verlor und seine Liebe zur elektronischen Musik entdeckte. Durch seine DJ-Sets und Produktionen entwickelte er einen einzigartigen Stil, der geprägt ist von melodischen Klängen, treibenden Beats und emotionalen Texten. Seine Agenda ist prall gefüllt und egal wo Solomun hinkommt, begeistert er Massen. Nun kommt der Hochkaräter von den ganz großen Bühnen der Welt nach Neuss, in eine intime, clubbige Open Air Location mit viel Sand unter den Füßen. Auch der Neusser Bürgermeister Reiner Breuer freut sich über den „musikalischen Coup“ der Macher der Trendlocation Am Blankenwasser. Reiner Breuer: „Unsere Stadt ist vielfältig. Zu ihr gehört das Klassik-Konzert am Rosengarten genauso, wie ein Deep-House Gig am Blankenwasser.“Wann: 01.07.2023, 14:00 – 22:00 UhrWo: Am Blankenwasser, NeussTickets: https://amblankenwasser.ticket.io/...