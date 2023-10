Blacklist Festival 2023

Ein unvergessliches Erlebnis: Das Blacklist Festival 2023 begeistert über 6.500 Bass-Musikfans aus 25 Ländern

Am vergangenen Samstag, den 7. Oktober 2023, verwandelte sich die Kulisse der Turbinenhalle Oberhausen erneut in den ultimativen Treffpunkt für Bass-Musikliebhaber aus aller Welt.



Eine atemberaubende Intro-Show, begeisterte die Gäste während der 12-stündigen Bass-Session. Mit viel Liebe zum Detail entwarf die Blacklist-Crew die verschiedenen Bühnen, kein Wunder also, dass die technischen Finessen besonders des Mainfloors die Herzen der Besucher höherschlagen ließ. Einmal mehr konnte das größte Indoor-Festival Deutschlands beweisen, wieso es ein Event der Extraklasse ist.



Insgesamt 6.500 Besucher aus über 25 Ländern strömten zu den fünf verschiedenen Floors. Wer zwischenzeitlich eine kleine Pause brauchte, konnte sich tätowieren lassen. 150 frisch gestochene Blacklist-Tattoos zeugen von der starken Community und der Hingabe der Fans zu diesem außergewöhnlichen Festival.



Ein weiteres Highlight des Abends war zweifelsohne das Wrestling-Spektakel, das die Menge zum Toben brachte und für zusätzlichen Adrenalinschub sorgte. Es war ein weiteres Element, das das Blacklist Festival von anderen Events abhob und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis bescherte.



Mehrere Künstler, darunter Größen wie Modestep, Ray Volpe und BLVCK CROWZ, waren sich einig: Das Blacklist Festival 2023 war zweifellos eine der besten Show des Jahres. Die Energie, die von der Bühne auf das Publikum überging, war spürbar und verlieh dem Abend eine magische Atmosphäre.



Das Blacklist Festival hat sich seit der ersten bahnbrechenden Party im Jahr 2015 im legendären Bootshaus zu einer festen Größe im Bass-Segment entwickelt. Monatliche Events im Kölner Bootshaus sind mittlerweile ein Muss für Bass-Enthusiasten. Doch auch international hat Blacklist Maßstäbe gesetzt, indem sie Bühnen auf renommierten Festivals wie dem Electric Love Festival, dem SonneMondSterne Festival, dem Parookaville Festival, der Nature One und Elektric Park gehostet haben.



Das Blacklist Festival 2023 übertraf erneut alle Erwartungen und festigt seine Position als größtes Indoor-Bass-Event Deutschlands und die Vorfreude auf das nächste Blacklist Festival ist bereits jetzt spürbar.