BMW Motorsport komplettiert Junioren-Jahrgang 2017

Die Teilnehmer am BMW Motorsport Junior Programm 2017 stehen fest. Dennis Marschall (GER) und Beitske Visser (NED) vervollständigen als neueste Mitglieder das Aufgebot an jungen Talenten, die BMW Motorsport in den kommenden Monaten und Jahren fördert. Visser ist die erste Frau, die den Sprung in das 2014 neu gestaltete Nachwuchsprogramm von BMW Motorsport geschafft hat. Bereits vor Saisonbeginn war Mikkel Jensen (DEN) als erster Neuling zu Nico Menzel (GER), Ricky Collard (GBR) und Joel Eriksson (SWE) hinzugestoßen, die sich im zweiten Jahr ihrer Ausbildung befinden. BMW Motorsport Direktor Jens Marquardt begrüßte den neuen Jahrgang in München.



„Ich freue mich sehr, im 40. Jubiläumsjahr der BMW Motorsport Nachwuchsförderung unseren neuen Junioren-Jahrgang Mikkel Jensen, Beitske Visser und Dennis Marschall in der BMW Motorsport Familie willkommen zu heißen“, sagte Marquardt bei seiner Begrüßung auf dem Gelände von BMW Motorsport. „Unsere neuen Junioren bringen wieder sehr viel Talent mit und haben sich bei der Auswahl gegen zahlreiche Konkurrenten durchgesetzt. Mikkel haben wir bereits vor einigen Wochen in das Programm aufgenommen. Er bestreitet zusammen mit Nico Menzel im BMW M6 GT3 die diesjährige Saison des Blancpain GT Series Endurance Cups. Auch von Beitske, der ersten Frau, die wir im Rahmen unseres neu gestalteten Programms fördern, und Dennis versprechen wir uns viel. Bei der Auswahl junger Talente ist unser Blick in die Zukunft gerichtet: Das junge Top-Talent von heute kann bei richtiger Förderung der Champion von morgen sein. Unser zweifacher DTM-Champion und ehemaliger BMW Nachwuchsfahrer Marco Wittmann stellt dies zum Beispiel eindrucksvoll unter Beweis. Ich bin überzeugt, dass auch unsere neuen BMW Motorsport Junioren den nächsten wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung als Rennfahrer machen werden. Ich freue mich auf ein spannendes Nachwuchs-Jubiläumsjahr.“



Jensen, Marschall und Visser, die sich bei einem Shootout im BMW M4 GT4 in Miramas (FRA) für einen Platz im Junior Programm empfohlen hatten, nutzten ihren gemeinsamen Besuch in München, um einander kennenzulernen und zugleich einen Blick in die Welt von BMW zu werfen. Sie erhielten unter anderem zusammen mit ihrem Mentor Dirk Adorf (GER) eine exklusive Führung durch das BMW Group Werk München. „Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr in Mikkel Jensen, Dennis Marschall und Beitske Visser drei vielversprechende junge Talente gefunden haben, die wir nun in den kommenden Monaten und Jahren ausbilden können“, sagt Adorf. „Ganz besonders freue ich mich, dass es zum ersten Mal eine Frau in unser Programm geschafft hat. Ich denke, die Wege, die Jesse Krohn und unsere aktuellen Junioren bei BMW Motorsport gehen, sind sehr gute Beispiele und auch Ansporn für die neue Generation.“



Jensen hat bereits seine ersten Renneinsätze im BMW M6 GT3 absolviert. Er startet an der Seite von Menzel für Walkenhorst Motorsport im Blancpain GT Series Endurance Cup. Marschall feierte seine ersten großen Rennsport-Erfolge 2014 im ADAC Formel Masters. 2015 wechselte er in den Tourenwagensport und trat im Audi Sport TT Cup im Rahmen der DTM an. Dort machte er in zwei Saisons mit den Plätzen drei und zwei in der Gesamtwertung auf sich aufmerksam. 2017 bestreitet Marschall seine Debütsaison im ADAC GT Masters. Zudem ist er Förderkandidat der Deutsche Post Speed Academy, zu deren Jury unter anderem BMW Motorsport Direktor Jens Marquardt und BMW DTM-Fahrer Timo Glock (GER) zählen. „Ich freue mich riesig auf meine Chance bei BMW“, sagt Marschall. „Mein primäres Ziel im ersten Jahr ist es, mich in der BMW Motorsport Familie einzuleben. Darüber hinaus freue ich mich natürlich auf die ersten Renneinsätze in BMW Fahrzeugen.“



Visser ist die erste Frau, die den Sprung in das BMW Motorsport Junior Programm geschafft hat. Sie fuhr in den vergangenen drei Jahren in der Formula Renault 3.5 World Series, einer der am besten besetzten Nachwuchsserien im Formelsport. 2013 war sie Mitglied im Junior Team von BMW Motorsport Premium Partner Red Bull. Nun steigt sie als BMW Motorsport Junior in den GT- und Tourenwagensport ein. „Ich bin stolz, ab jetzt ein Teil der BMW Motorsport Familie zu sein“, sagt Visser. „Ich hoffe, dieses Förderprogramm hilft mir dabei, eine professionelle Rennfahrerin zu werden.“



Für die Junioren, die sich in ihrem zweiten Ausbildungsjahr befinden, ist die Saison schon in vollem Gange. Collard bestreitet alle Rennen des ADAC GT Masters an der Seite von Philipp Eng (AUT) im BMW M6 GT3. Zuletzt war er zudem im BMW M4 GT4 Medienfahrzeug bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring (GER) im Einsatz. Menzel fährt den BMW M6 GT3 sowohl im Rahmen des Blancpain GT Series Endurance Cups als auch auf der Nürburgring-Nordschleife. Collard und Menzel sind außerdem aktiv an der Entwicklung des BMW M4 GT4 beteiligt. Eriksson kämpft in der FIA Formel-3-Europameisterschaft um Siege und kommt zudem im Rahmen der DTM als Fahrer des BMW M4 DTM Renntaxis zum Einsatz.



Die Junioren, die im BMW M6 GT3 Rennen bestreiten, werden von BMW Werksfahrer Jörg Müller (GER) als Mentor betreut. Er war gemeinsam mit Collard und Menzel bereits mehrfach im Renneinsatz. „Ich freue mich, den BMW Motorsport Junioren die Erfahrungen, die ich bei der Entwicklung des BMW M6 GT3 sowie in unzähligen Rennen weltweit gesammelt habe, weitergeben zu können“, sagt Müller. „Ich denke, ich kann ihnen neben fahrerischen Ratschlägen vor allem beim technischen Verständnis des Fahrzeugs und in der Kommunikation mit den Ingenieuren helfen.“

