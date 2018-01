BMW M6 GT3 schließt seine zweite Saison im GT-Sport ab

Top-Modell im BMW Kundensport Programm seit 2016 erfolgreich rund um den Globus unterwegs.

„BMW M6 GT3 Around the World“ – Stimmungsvolles Video mit Impressionen von berühmten Rennen aus aller Welt.

Video auf YouTube: youtu.be/G1fem6GLAOw.

Der Clip mit dem Titel „BMW M6 GT3 Around the World" bietet faszinierende Szenen von Rennklassikern auf der ganzen Welt – von den 24h Daytona (USA) und den 12h Sebring (USA) über die 12h Bathurst in Australien bis hin zum 24h-Rennen auf dem Nürburgring (GER) in Europa und dem FIA GT World Cup in Macau (CHN) auf dem asiatischen Kontinent. Im Video kommen auch die Fans zu Wort, die erklären, was sie am GT-Rennsport so sehr begeistert.Das Video finden Sie unter folgendem Link: youtu.be/G1fem6GLAOw