Blue Planet Erlebnisreisen: Jetzt Plätze für Ihr Safari-Erlebnis im Jahr 2020 sichern!

Authentische Landeseindrücke in kleinen Reisegruppen

Intensive Naturerlebnisse mit möglichst moderaten Fahrstrecken

Fast auf allen Safaris der Einsatz von echten Geländefahrzeugen

Die Absicherung Ihrer Reise nach deutschem Reiserecht

Faire Preise für Sie und faire Bezahlung unserer Freunde und Partner vor Ort

Unterstützung von Sozialprojekten und Engagement für den Artenschutz

Außergewöhnlich gute und erfahrene Betreuung während der Reise durch unsere Freunde vor Ort und deren Guides, die sich wirklich auskennen und die die Liebe zu ihrem Land mit ihrem Beruf verbinden und leben

19.02. - 23.02.2020 Messehallen. Halle A4 Stand 710

Als kleiner Spezial-Veranstalter sind wir einer der letzten Anbieter in Deutschland, der überhaupt noch richtige Safari-Erlebnisse in oft unberührter Natur anbietet. Dies geht selbstverständlich nur in der aufwändigen Form einer geführten Geländewagentour. Dabei sind wir meist noch nicht einmal teurer als die mittlerweile üblichen Kleinbustouren, die letztendlich nur ausgebaute Strecken abfahren und daher deutlich weniger Naturerlebnisse ermöglichen. Ferner achten wir auf moderate Fahrstrecken, denn wir Natur erleben will, muss sich auch Zeit für sie nehmen.Offene, ehrliche und persönliche Beratung von Anfang anAbwechslungsreiche Landschaften und ein unglaublicher Tierreichtum erwarten Sie. Trotzdem wird Uganda nur von sehr wenigen Menschen bereist.Unsere Safari-Rundreisen präsentieren Ihnen neben den berühmten Nationalparks auch die abseits gelegenen Regionen.Mehrere Bootstouren und leichte Wanderungen lockern die Fahrten auf und lassen Sie Natur und Tierwelt hautnah erleben. Vor Ort arbeiten wir mit unseren eigenen Fahrzeugen und eigenen Safariguides, welche zu den besten des Landes zählen.Bei nur maximal 7 Gästen pro Tour oftmals frühzeitig ausgebucht! Auf Wunsch auch deutschsprachig.Seit Gründung des hervorragenden Safariunternehmens unserer persönlichen Freunde aus Namibia im Jahr 1996 haben wir die gemeinsame Vermarktung und Abwicklung direkt in Deutschland aufgebaut und sichern die Reisen hier nach den hohen Standards des deutschen Verbraucherschutzes ab.Geboten werden außergewöhnliche Safaritouren mit speziellen Geländewagen auch in die abgelegensten Gebiete in ursprüngliche und unerschlossene Natur. Dabei legen wir großen Wert auf moderate Fahrstrecken, damit genügend Zeit für intensive Erlebnisse außerhalb des Fahrzeuges bleibt.Seit Jahren sehr gefragt und oftmals frühzeitig ausgebucht! Immer deutschsprachig.Mit sehr erfahrenen und engagierten Kollegen vor Ort können wir hier wunderbare Botswana-Safaris zu verhältnismäßig günstigen Preis anbieten.Dabei haben Sie wie in Namibia die Wahl zwischen Campingsafaris und Lodgesafaris. Alle Campingsafaris sind immer deutschsprachig begleitet. Bei den Lodgesafaris ist ca. jede zweite Tour deutschsprachig.Campingsafaris werden immer mit speziellen Geländefahrzeugen durchgeführt. Bei Lodgesafaris werden für die ausgebauten und längeren Strecken auch gerne einmal Kleinbusse eingesetzt (hier gut möglich), während alle Wildbeobachtungen immer mit Geländefahrzeugen oder Booten erfolgen.Gerade die "Highlightstouren" sind oftmals frühzeitig ausgebucht! Fast alle Termine deutschsprachig.Zum Einsatz kommen Toyota Overlandtrucks mit Geländefahrwerk und Allradantrieb, welche großzügig und exklusiv für nur 12 Gäste konzipiert wurden. Das Raumangebot ist enorm und zur Ausstattung gehören neben USB-Ladestation und individueller Klimaanlagenzufuhr an jedem Platz (alles Fensterplätze!) auch ein Videosystem und eine Bordtoilette mit fließendem Wasser. Selbstverständlich werden diese Safaris ausschließlich mit festen Unterkünften und voller Verpflegung angeboten.Insbesondere die deutschsprachigen Termine sind schon jetzt weitgehend ausgebucht!Telefonsiche Erreichbarkeit Mo. - Fr. 10.00 - 16.00 UhrSuckweg 83, 22419 HamburgTel. 040 - 386 123 11Fax 040 - 386 123 12E-mail: kontakt@blue-planet-reisen.de