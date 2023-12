Für Freiheit – für mehr Leben

In der Kategorie Corporate Design Redesign hat die Agentur Yellow Tree (Siegen) für das Corporate Design der Marke Blaues Kreuz Deutschland eine Auszeichnung beim Corporate Design Preis erhalten und konnte sich damit gegen viele Mitbewerber durchsetzen. Die Marke Blaues Kreuz steht seit über 136 Jahren für ein Versprechen: Menschen bewusst wahrzunehmen und sie auf ihrem individuellen Weg in ein suchtfreies Leben zu begleiten. In mehreren Workshops wurde der Herzschlag der Marke zu neuem Leben erweckt. Das zentrale Thema „Freiheit“ wurde in der Gestaltung mit signifikanter Farbgebung und klarem Schriftbild zum Ausdruck gebracht. Als weitere Stilmittel dienen reale, Mut machende Handschriften von Mitarbeitenden, individuelle Icons und eine markante Headline-Gestaltung. Mit dem Corporate Design Preis werden herausragendes Design und zukunftsträchtige Ideen bei Corporate-Design-Launch-, Relaunch-Projekten sowie Corporate-Design-Elementen prämiert.„Ich bin stolz auf unsere Marke Blaues Kreuz. Die klaren Farben stehen für ein klares Angebot: für mehr Leben in Freiheit. Und ich freue mich natürlich über die Anerkennung, die unsere Agentur Yellow Tree und kreative Köpfe aus dem Blauen Kreuz erhalten haben“, so Jürgen Paschke, Bundesvorsitzender des Blaues Kreuz in Deutschland e. V.In Zusammenarbeit mit Yellow Tree entstanden darüber hinaus aus dem neuen Markenkonzept heraus fünf Broschüren, die das Thema Freiheit und Begleitung zum Thema haben. Alle Broschüren sind zu bestellen unter: www.blaues-kreuz.de/flyer-und-broschueren Als neueste Umsetzung mit der Agentur erhielt das Magazin BLAU des Blauen Kreuzes nun ein neues Design und erscheint mit der Ausgabe 1/2024 in mutigem und modernem Kleid. Inhaltliche Rubriken wie „Freiblick“, „Freiheit“, „Frei leben“, „Frei sein“ und „Frei heraus“ unter-streichen den Freiheitsgedanken. Handschriftliche Zitate und markante Typo mit ausdrucksstarken Bildern vervollständigen das Redesign. Eine digitale Ausgabe ist in Arbeit und soll ab Frühjahr 2024 zur Verfügung stehen. Der Relaunch des Magazins BLAU konnte durchgeführt werden mit finanzieller Unterstützung der Techniker Krankenkasse.Mehr zur Auszeichnung erfahren Sie hier.