Aktion „+ry dry“ im Podcast „Sucht & Süchtig“

Im Rahmen des Projektes „+ry dry“ und mit finanzieller Unterstützung der BARMER Krankenkasse kooperiert das Blaue Kreuz Deutschland seit Januar 2025 mit dem Podcast „Sucht & Süchtig“. In einem fünfminütigen Zeitfenster hat das Blaue Kreuz Deutschland einmal monatlich die Gelegenheit, über „+ry dry“ zu sprechen und suchtpräventiv Menschen zu motivieren, sich auf eine gesündere Lebensweise einzulassen und auf Suchtmittel zu verzichten. Die erste Folge, präsentiert vom Blauen Kreuz, erschien am 15. Januar 2025 mit dem Titel „Entgiftung II“ Hinter dem Podcast „Sucht & Süchtig“ stehen John Cook und Hagen Decker, die über ihre eigene Erkrankung reden und damit jährlich sehr viele Menschen (200K erreichte Konten auf Instagram/Monat und 4 Millionen Streams bei Spotify) erreichen. „Sucht & Süchtig“ ist ein Podcast für Süchtige, die abstinent leben, Abhängige, die clean werden wollen, und natürlich auch für alle anderen. John und Hagen reden seit über zwei Jahren in ihrem Podcast über ihre Erkrankung. Sie wollen diesen Teufelskreis durchbrechen und haben sich nach Jahren des Abstiegs gesagt: „Wir gehen diese verdammte Treppe jetzt wieder hoch. Stufe für Stufe“. Sie waren an diesem dunklen Ort, haben sich in der Therapie kennengelernt und dokumentieren jetzt wöchentlich in ihrem Podcast ihren Weg. „Wir haben zusammen bereits geweint, gelacht, gelitten und möchten diese Dynamik gern weitergeben und somit etwas in den Menschen bewegen, sie unterhalten und auf die Thematik ‚Sucht‘ aufmerksam machen. Wir möchten einen Gegenpol zu populärer Musik, Feierwut und verzerrten Trends bieten, der das echte Leben bei langjährigem Konsum ehrlich darstellt. Ernst und voller Respekt, motivierend, aber auch unterhaltsam, emotional und an den richtigen Stellen mit einem zwinkernden Auge.“ Im Juni 2023 haben sie mit „Sucht & Süchtig“ den Deutschen Podcast Preis gewonnen. „Sucht & Süchtig“ gibt es auf Spotify „Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit ‚Sucht & Süchtig‘ und auf diesem Wege noch mehr Menschen erreichen zu können. Wir sind überzeugt, die gesundheitsfördernden und suchtpräventiven Anliegen des Blauen Kreuzes, vor allem den +ry dry, auf diesem Wege gut platzieren zu können“, so Airi Voss, Managerin des Projektes „+ry dry“.Bei „+ry dry“ mitmachen kann jeder und jede, die eine Zeitlang alkoholfrei leben möchte. Über Social Media, die Webseite www.blaues-kreuz.de/try-dry , Markenbotschafter und weitere Medien gibt es Impulse für die alkoholfreie Zeit.Ansprechperson: Airi Voss, trydry@blaues-kreuz.de; M: +49 152 231 40900