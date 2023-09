„Wandel ist unsere Tradition“

75 Jahre Blanke

Als Wilhelm Blanke im Jahr 1948 mit der Fertigung von Zeichnungsteilen und Innendekorationen begann, ahnte er noch nicht, welche Entwicklung sein Ein-Mann-Betrieb nehmen wird. Heute, 75 Jahre später, zählt die Iserlohner Blanke Systems GmbH zu einem international tätigen Entwickler, Hersteller und Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör. Auch wenn am Standort Iserlohn mit insgesamt 160 Mitarbeitenden weiterhin Drahtbiegeteile gefertigt werden, hat sich das Produktangebot deutlich verändert, erklärte Peter W. Blanke, geschäftsführender Gesellschafter, im Rahmen der unternehmensinternen Feierlichkeiten. „Sich den Veränderungen des Marktes anzupassen ohne die eigenen Wurzeln zu vergessen ist eine Grundlage unseres Erfolges“, machte der Enkel des Unternehmensgründers deutlich.



In diesem Jahr wurde das Jubiläum mit allen Mitarbeitenden am 1. September auf dem Firmengelände in Iserlohn gefeiert. Nach einem abwechslungsreichen Programm mit Team-Events sowie einem schmackhaften Grillbuffet mündeten die Geburtstagsfeierlichkeiten in einem begeisternden Fest mit viel Musik und Tanz. Musikalische Unterstützung kam von zwei Vertretern der amerikanischen Blanke Corporation, die als Band einen internationalen Akzent setzte.

„Noch vor fünf Jahren haben wir unseren 70. Geburtstag gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitenden gefeiert. Mittlerweile bieten wir jedes Jahr im September besondere Events an, wo wir auf viele unserer Kunden treffen und Zeit für sie finden. Deshalb wurde das diesjährige Geburtstagsfest eine ganz besondere Mitarbeiterfeier. Unsere Kunden sehen wir ja in den kommenden Wochen bei Meat & Greet“, freut sich Peter W. Blanke.



Kundennähe ist dem Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör auch im Jubiläumsjahr besonders wichtig. Deshalb wurde auf Basis bisheriger Erfahrungen die Vertriebsstruktur weiter angepasst. Die bereits im Januar eingeleitete Umstrukturierung kommt noch im Laufe des Jahres zum Abschluss. Mit insgesamt drei Gebietsverkaufsleitern für die Regionen Nord, Mitte und Süd und deren Teams von Gebietsmanagern will Blanke noch näher am Kunden, auf der Baustelle und vor Ort sein. Damit ist die Verkaufsleitung von einer auf drei Verantwortliche verteilt. Das bündelt die Kompetenz der Gebietsverkaufsleiter, die ihr Gebiet und auch alle Kunden gut kennen. Schlussendlich sind durch diese Umstrukturierung noch mehr Ansprechpartner in den jeweiligen Regionen präsent. „Wandel ist unsere Tradition“, stellt Peter W. Blanke fest. „Vor 20 Jahren haben wir ausschließlich mit Handelsvertretern den Markt bearbeitet. Heute stehen wir mit einem kompetenten Team aus Gebietsmanagern, Gebietsverkaufsleitern und Anwendungstechnikern unseren bestehenden und zukünftigen Kunden mit Rat und Tat zur Seite.“