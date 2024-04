Darmkrebsfrüherkennung mittels Stuhltest für Versicherte bereits ab 35 Jahre möglich

Einfach bestellt: Ordern Sie Ihren Immunologischen Stuhltest ohne Scham und ohne Arztbesuch online über die TeleClinic.

Diskreter Versand: Das Testkit für die Probenentnahme wird in einer neutralen Verpackung mit vorfrankiertem Rücksendekarton geliefert.

Vorfrankierter Rücksendekarton: Nach der Probenentnahme zu Hause senden Versicherte die Stuhlprobe an das Partnerlabor.

Schnell und leicht erklärt: Die Ergebnisse werden verständlich aufbereitet und zeitnah digital und sicher bereitgestellt.

Gut beraten: Sobald das Testergebnis vorliegt, können Versicherte bei Bedarf ein Gespräch mit einer telemedizinischen Fachkraft vereinbaren.

Darmkrebs ist bei Männern in Deutschland die dritthäufigste und bei Frauen sogar die zweithäufigste Krebserkrankung. Etwa 65.000 Menschen erkranken jährlich an einem bösartigen Tumor. 25.000 von ihnen sterben. Gesetzliche Krankenkassen bieten im Rahmen der Regelversorgung die Möglichkeit von Früherkennungs- und Vorsorgeuntersuchungen für Männer und Frauen ab dem 50. Lebensjahr an. Dabei gilt: Je eher Darmkrebs erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen.Die BKK Linde aus Wiesbaden wendet sich mit Ihrem neuen Angebot deshalb gezielt an jüngere Menschen. „Bösartige Tumore rechtzeitig zu erkennen nimmt eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Darmkrebs ein. Wir ermöglichen unseren Versicherten die lebenswichtige Früherkennung mittels Stuhltest deshalb schon ab 35 Jahren,“ sagt Peter Raab, Vorstand der BKK Linde. Mittels dem immunologischen Stuhltest (iFOB) können bereits kleinste Mengen Blut im Stuhl nachgewiesen und damit erste Hinweise auf einen Darmtumor oder Polypen gegeben werden.Bei ihrem Angebot setzt die BKK Linde aus Wiesbaden auf starke Kooperationspartner: die DasLab GmbH aus München, die das Testkit mit dem immunologischen Stuhltest an die Versicherten verschickt und nach Probeneingang in ihren Partnerlaboren untersucht, sowie die TeleClinic, über die die Versicherten den Stuhltest online bequem nach Hause ordern können. Liegen die Ergebnisse vor, kann bei Bedarf ein Termin mit einer TeleClinic-Fachkraft vereinbart werden.