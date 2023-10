Vom Azubi zum Vorstandsvorsitzenden

Walter Redl feiert 40-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita

Am 17.10.2023 feierte Walter Redl sein 40-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita. Dabei kann er auf eine besondere Karriere zurückblicken: Im Oktober 1983 begann er eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der Betriebskrankenkasse der MD Papierfabriken in Dachau. Heute ist er Vorstandsvorsitzender der Nachfolgekasse BKK ProVita.



Verwaltungsrat gratuliert zum 40-jährigen Firmenjubiläum



Zu seinem 40-jährigen Firmenjubiläum gratulierte der Verwaltungsrat der gesetzlichen Krankenkasse bei seiner Sitzung am 11. Oktober 2023 in der Hauptverwaltung der BKK ProVita in Bergkirchen.



Helmut Faber, Vorstandsvorsitzender der BKK ProVita, sagte: „Ich weiß, die BKK ProVita liegt Ihnen am Herzen. Sie haben durch Ihren Einsatz, Ihre Kenntnisse und Ihre Fähigkeiten wesentlich dazu beigetragen, dass sich unsere BKK ProVita zu dem entwickelte, was sie heute ist“



Walter Redl begleitete Entwicklung der BKK ProVita zu einer bundesweit geöffneten Betriebskrankenkasse



Walter Redl dankte dem Verwaltungsratsvorsitzenden und betonte: „Ich freue mich sehr, dass ich seit 40 Jahren die Geschicke unserer Kasse begleiten darf. In dieser Zeit erlebte unsere Kasse eine unglaubliche Entwicklung von der Betriebskrankenkasse für die Mitarbeitenden der MD Papierfabriken in Dachau, Pasing, Günzach und Plattling hin zu einer bundesweit geöffneten gesetzlichen Krankenkasse mit rund 125.000 Versicherten. Doch eines gilt damals wie heute unverändert: Wenn es um Gesundheit und Krankheit geht, ist die persönliche Betreuung unserer Versicherten von unschätzbarem Wert. Und dafür setzen wir uns bei der BKK ProVita ein.“