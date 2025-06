Sommer, Sonne, Beach-Volleyball: Jetzt anmelden zum Dachauer Firmen Beach-Cup

Am 27. Juni 2025 findet der Dachauer Firmen Beach-Cup auf der Beach-Anlage des ASV Dachau statt. Jetzt können Firmen aus der Region Dachau ihre Teams zur Teilnahme anmelden. Veranstalter ist der ASV Dachau. Gefördert wird die Veranstaltung von der gesetzlichen Krankenkasse BKK ProVita aus Bergkirchen.Raphaela Niedermeier, Teamleiterin Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita, freut sich auf viele Teams und sagt: „Gemeinsam mit dem ASV Dachau fördern wir in unserer Region die Gesundheit in der Arbeitswelt. Beim Beach-Cup gelingt das mit Spiel und viel Spaß. Zudem können sich Unternehmen zu Themen der Betrieblichen Gesundheitsförderung informieren, austauschen und vernetzen. Dabei unterstützen wir gerne.“Mitmachen können Teams aus Unternehmen in der Region Dachau. Jedes Team besteht aus vier Spieler:innen und bis zu vier Ersatzspieler:innen. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Team 140 Euro. Jedes Team bestreitet mindestens drei Spiele. Die Veranstaltung beginnt um 14:30 Uhr mit professionellem Aufwärmen mit Bundesliga-Coach Patrick Steuerwald. Von 15:30 bis 19:00 Uhr finden die Spiele statt. Anschließend gibt es die Siegerehrung und gemeinsames Abendessen mit Party-Musik.Die BKK ProVita fördert die Veranstaltung und bietet vor Ort ein umfassendes Gesundheitsprogramm an. Die Teilnehmenden können am Rande der Veranstaltung den BKK ProVita Faszien-Ball kennenlernen und bei einer Firmen-Challenge mit Bewegungs-CheckUp an der T-Wall-Reaktionswand mitmachen. Zur Kurzentspannung unter dem Motto „Beam dich weg“ gibt es VR-Brillen und zum „Cool Down“ einen „Cool Corner“ mit Abkühlungsdrinks.Weitere Informationen bietet der ASV Dachau unter www.asv-dachau.de/firmen-beach-cup . Hier gibt es auch ein online-Anmeldeformular für die Anmeldung zum Wettbewerb. Der ASV Dachau bietet im Vorfeld auch ein Team-Training zum Wettbewerb an. Interessierte können sich unter beach@asv-dachau.de für weitere Informationen melden.