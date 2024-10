Sicherheit für die Schulkinder von Hebertshausen

Grund zur Freude hatten Richard Reischl, Bürgermeister von Hebertshausen, und Christian Deusel, Schulleiter der Grundschule Hebertshausen, am vergangenen Montag. Rechtzeitig vor Beginn der dunklen Jahreszeit erhielten sie von der BKK ProVita für die 75 Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen der Grundschule Hebertshausen reflektierende Schulranzenhüllen.



Jürgen Bareth von der BKK ProVita übergab die Schulranzenhüllen zusammen mit Buntstiften, einem Malbuch und einem Kochbuch für gesunde Kinderernährung in der Grundschule in Hebertshausen. Er sagte: „Wir wollen, dass die Kinder von Hebertshausen gut und gesund in die Schule kommen. Mit unseren Schulranzenhüllen werden sie auf ihrem Schulweg gerade in der dunklen Jahreszeit gesehen. So leisten wir einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Kinder.“

(lifePR) (