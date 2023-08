Sebastian Sauber feiert 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita

Am 1. August feierte Herr Sebastian Sauber sein 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Ingolstadt. Vor 25 Jahren, am 01. August 1998, begann er seine Tätigkeit bei der Betriebskrankenkasse Rieter & Partner in Ingolstadt, der späteren BKK Akzent. Diese fusionierte später mit einer Dachauer Betriebskrankenkasse, der heutigen BKK ProVita.



Kompetente Betreuung der Versicherten der BKK ProVita



Zum Jubiläum gratulierte Walter Redl, der Vorstandsvorsitzende der BKK ProVita. Er dankte Sebastian Sauber für seinen Einsatz und seine Treue und sagte: „Sie sind ein kompetenter und engagierter Mitarbeiter in unserem Service-Center Ingolstadt, der wesentlich zur guten Betreuung unserer Versicherten beiträgt.“