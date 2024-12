Mehr Schutz und Sicherheit für Schwangere und junge Mütter

Ab 2025 erstattet die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita im Rahmen des Programms ProBaby bis zu 750 Euro für Geburtsvorbereitungskurs, Hebammenrufbereitschaft, zusätzliche Vorsorge und ArzneimittelDie gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita erweitert ab 1. Januar 2025 ihre Leistungen für Schwangere und junge Mütter. „Wir wollen, dass die bei uns versicherten Schwangeren und jungen Mütter bestens versorgt werden. Mit dem neuen Programm ProBaby bieten wir Schwangeren und jungen Müttern mit einem dicken Leistungspaket von 750 Euro mehr Schutz und Sicherheit“, sagt Walter Redl, Vorstandsvorsitzender der BKK ProVita.BKK ProVita übernimmt Hebammenrufbereitschaft, Partner-Geburtsvorbereitungskurs, zusätzliche Arzneimittel und VorsorgeuntersuchungenIm Rahmen von ProBaby übernimmt die BKK ProVita ab 1. Januar 2025 viele Leistungen für Schwangere und junge Mütter. So erstattet die gesetzliche Krankenkasse aus Bergkirchen im Landkreis Dachau die Kosten für einen Partner-Geburtsvorbereitungskurs und für eine Hebammenrufbereitschaft. Außerdem bezahlt sie nicht verschreibungspflichtige, apothekenpflichtige Arzneimittel mit den Wirkstoffen Eisen, Jodid, Magnesium und Folsäure. Im ersten Lebensjahr eines Babys übernimmt die Kasse auch die Kosten für Jodid als Monopräparat. Und sie beteiligt sich an zusätzlichen Vorsorgeuntersuchungen wie Toxoplasmose-Test, Feststellung von Antikörpern auf Hepatitis C, Ringelröteln, Windpocken und vieles mehr. Insgesamt werden 100 Prozent der Kosten bis zu 750 Euro pro Schwangerschaft erstattet. Die Versicherte kann auswählen, wie sie diesen Betrag verwendet.BKK ProVita – die gesetzliche Krankenkasse für FamilienIn der gesetzlichen Krankenversicherung haben Familien den großen Vorteil der kostenlosen Familienversicherung. Damit sind alle Familienmitglieder, die nicht selbst verdienen, kostenfrei bei einem Mitglied mitversichert. Darüber hinaus können gesetzliche Krankenkassen über sogenannte Satzungsleistungen besondere Vorteile gewähren. „Die BKK ProVita bietet im Rahmen ihrer Satzungsleistungen viele Vorteile für Familien“, sagt Walter Redl und ergänzt: „so können Familien bei uns über Bonusprogramme, Vorsorgemaßnahmen, Präventionsreisen sowie mit Zuschüssen zu Schutzimpfungen und Kieferorthopädie für jedes Familienmitglied richtig viel Geld sparen und gleichzeitig ihre Gesundheit stärken.“Alle Informationen zur BKK ProVita und ihre besonderen Vorteile gibt es im Service-Center Bergkirchen im Münchner Weg 5 Bergkirchen GADA oder unter www.bkk-provita.de