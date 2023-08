Klettern mit Hamsi Hamster und der BKK ProVita

Bereits im vergangenen Jahr hat ein Kletterkurs im Rahmen von „Hamsi Hamster will hoch hinaus“ stattgefunden. Er wurde von den Eltern der teilnehmenden Kinder sehr positiv bewertet. Raphaela Niedermeier, Referentin für Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita, freut sich auf den neuen Kurs und sagt: „Übergewicht kann bei Kindern zu schwerwiegenden gesundheitlichen und psychischen Problemen führen. ‚Hamsi Hamster will hoch hinaus‘ wirkt diesen Faktoren spielerisch entgegen. Gemeinsam mit Hamsi Hamster entdecken die Kinder einen Weg in ein aktiveres und gesünderes Leben. Sie klettern unter professioneller Anleitung an der großen Wand, machen lustige Bewegungsspiele und erfahren viel über gesunde Ernährung. So erlangen sie Selbstvertrauen und sind stolz auf sich. Das haben die Erfahrungen aus dem ersten Kurs eindeutig gezeigt.“Der neue Kletterkurs mit der Ernährungswissenschaftlerin und Klettertrainerin Dorothée Becker startet mit einem Elternabend am 4. Oktober und findet anschließend an sechs Dienstagen im Oktober und November statt. Außerdem gibt es ein Feriencamp am 30. und 31. Oktober jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 30 Euro. Weitere Informationen bietet die Kletterhalle Dachau unter www.kletterhalle-dachau.de . Bei Fragen kann man sich per E-Mail an gesundheitsfoerderung@bkk-provita.de wenden.