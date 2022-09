Während der Pandemie hat sich das Bewegungs- und Ernährungsverhalten, der Umgang mit Stress und die Nutzung elektronischer Medien verändert. Dies führt bei Kindern häufig zu Übergewicht. Deshalb hat die BKK ProVita gemeinsam mit den Naturfreunden Dachau und der Klettertrainerin und Ernährungswissenschaftlerin Dorothée Becker das Gesundheitsförderungsprojekt „Hamsi Hamster will hoch hinaus“ für übergewichtige Kinder zwischen 8 und 12 Jahren ins Leben gerufen. Dabei können die Teilnehmer:innen in der Kletterhalle Dachau am Wettersteinring 14 ab 11. Oktober immer dienstagnachmittags von 15:00 bis 17:00 Uhr an einem zweistündigen Kurs teilnehmen. In den Herbstferien findet am Mittwoch 02.11.2022 und Donnerstag 03.11.2022 jeweils von 10:00 bis 14:00 Uhr ein Feriencamp statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Es sind noch Plätze frei. Anmelden kann man sich bis 23.09.2022 per E-Mail an kurse@kletterhalle-dachau.de Raphaela Niedermeier, Referentin Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita, sagt:„Übergewicht und Adipositas können auf kurze und lange Sicht zu schwerwiegenden gesundheitlichen und psychischen Problemen führen. Das Bewegungsprojekt „Hamsi Hamster will hoch hinaus“ will dem präventiv entgegenwirken. Gemeinsam mit Hamsi dem Hamster entdecken die Kinder einen Weg in ein aktiveres und gesünderes Leben.“Bei dem Bewegungsprojekt „Hamsi Hamster will hoch hinaus“ können die teilnehmenden Kinder in Kleingruppen an der Kletterwand ihr Selbstvertrauen stärken und Spaß an Bewegung erfahren. Leicht verständliche und kindgerechte Wissensspiele und Übungen zu gesunder Ernährung sollen die Neugier der Kinder wecken. Spannende Mitmach-Challenges für daheim werden die nachhaltige Umsetzung und Motivation unterstützen.Fragen zum Projekt kann man per E-Mail an gesundheitsfoerderung@bkk-provita.de oder kurse@kletterhalle-dachau.de richten.