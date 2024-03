Gepflegt leben mit der BKK ProVita

Die BKK ProVita ist nicht nur eine gesetzliche Krankenkasse, sondern auch eine gesetzliche Pflegekasse, die die Aufgaben der sozialen Pflegeversicherung nach dem Elften Sozialgesetzbuch (SGB XI) durchführt. Bei der BKK ProVita arbeiten Kranken- und Pflegekasse unter einem Dach und unterstützen sich gegenseitig. So sind die Versicherten der BKK ProVita für den Fall einer Krankheit oder Pflegebedürftigkeit rundum versorgt.Das neue Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz bringt seit Anfang 2024 mehr Leistungen und weitere Vorteile für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. So erhöhen sich die Zuschüsse für vollstationäre Pflege, das Pflegegeld für die häusliche Pflege steigt, der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld wird ausgeweitet und bei unter 25-jährigen Schwerstbehinderten werden die Regeln zur Verhinderungspflege vereinfacht.Die Pflegekasse der BKK ProVita arbeitet im Service-Center Wiesbaden der BKK ProVita. Von dort aus werden alle pflegebedürftigen Versicherten und deren Angehörige betreut. Das Service-Center Wiesbaden in der Karl-Lehr-Straße 30 in Wiesbaden-Schierstein ist montags bis donnerstags von 08:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Zu diesen Zeiten kann man die Pflegeexpert:innen der BKK ProVita im Service-Center oder telefonisch unter 0611 18686-0 erreichen. Hier werden Versicherte und Interessierte auch bei anderen Krankenkassen-Anliegen kompetent unterstützt.Die BKK ProVita setzt im Pflegefall auf persönliche Beratung und Unterstützung. „Wenn ein Pflegefall eintritt, gibt es einige Dinge zu regeln und zu besprechen. Wir unterstützen unsere Versicherten und leiten alle Maßnahmen ein, damit die Versorgung unserer pflegebedürftigen Versicherten reibungslos klappt“, sagt Laila Snoussi, die Leiterin der Pflegekasse der BKK ProVita und fügt hinzu: „Zuallererst nehmen Betroffene bitte telefonisch Kontakt mit uns auf. Wir beraten Sie dann über das weitere Vorgehen, senden die entsprechenden Formulare zu und stellen die nötigen Kontakte her.“Auf ihrer Homepage bietet die BKK ProVita unter https://bkk-provita.de/leistungen/ unter "Pflege" alle Informationen zum Thema Pflege. Hier erfährt man alles über die finanziellen Ansprüche aus der Pflegekasse für Pflegebedürftige und pflegende Angehörige. Außerdem informiert die Kasse über zusätzliche Angebote wie Pflegeberatung und Pflegekurse.