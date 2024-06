Gemeinsam fit und gesund: Einladung zum Gesundheitstag der BKK ProVita

Am 13. Juni 2024 findet bei der BKK ProVita in der Karl-Lehr-Straße 30 in Wiesbaden-Schierstein ein Gesundheitstag statt. Die gesetzliche Krankenkasse lädt alle Versicherten und Interessierten dazu ein. Die Veranstaltung beginnt um 14:00 Uhr und endet um 18:00 Uhr.Laila Snoussi, Leiterin des Service-Centers Wiesbaden der BKK ProVita, freut sich auf viele Gäste und sagt: „Am Gesundheitstag möchten wir unseren Gästen zeigen, wie jeder aktiv etwas für seine Gesundheit tun kann – und dass gesunde Lebensführung sogar Spaß macht. Wir bieten dazu tolle Aktionen, Informationen und Anregungen. Außerdem haben unsere Gäste die Möglichkeit, uns und unser Service-Center kennenzulernen. Persönliche Betreuung und individuelle Beratung liegen uns nämlich besonders am Herzen."Spiel und Spaß für die Kleinen gibt es beim Gesundheitstag in Wiesbaden-Schierstein mit Bewegungsspielen, einem Nuss-Info und -Ratestand sowie einer Kreide-Mal-Station. Für die Großen bietet die BKK ProVita viele Gesundheitsinformationen und frisch aufgebrühte Kaffeeköstlichkeiten. Und die Besucherinnen und Besucher können kosten, wie gut gesunde Ernährung schmeckt. Rezepte unserer Koch- und Ernährungsbroschüren werden direkt vor Ort für sie zubereitet.Das Service-Center der BKK ProVita ist in Wiesbaden umgezogen. Es befindet sich nun in der Karl-Lehr-Straße 30 in 65201 Wiesbaden-Schierstein und ist damit nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Wiesbaden-Schierstein entfernt. Es ist montags bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr geöffnet. Die Telefonnummer lautet 0611 186 86-0 , die Fax-Nummer 0611 186 86-10.Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter https://bkk-provita.de/