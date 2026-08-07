Firmenjubiläum bei der BKK ProVita
Dana Röber arbeitet seit 25 Jahren bei der Betriebskrankenkasse in Ingolstadt
Seit vielen Jahren ist Dana Röber im Bereich Vorsorge und Rehabilitation tätig. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem fundierten Fachwissen unterstützt sie Versicherte und trägt damit zu deren kompetenten Beratung und Betreuung bei.
Zum Firmenjubiläum gratulierte gestern Michael Alt, Leiter des Kompetenzzentrums Ingolstadt der BKK ProVita. Er sagte: „Wir sind bei der BKK ProVita sehr froh, dass Sie sich so engagiert für unsere Versicherten einbringen. Vielen Dank für die langjährige Treue zu unserer Kasse.“
Die BKK ProVita ist in Ingolstadt für alle Interessierten sehr gut erreichbar. Im Service-Center Am Pulverl 5 stehen die Mitarbeitenden von Montag bis Freitag für Versicherte und Interessierte zur Verfügung. Hier bietet die Kasse persönliche Beratung und Betreuung in allen Fragen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.
Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.