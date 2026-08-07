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BKK ProVita Münchner Weg 5 85232 Bergkirchen, Deutschland http://www.bkk-provita.de
Ansprechpartner:in Herr Michael Blasius +49 8131 61331300
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Firmenjubiläum bei der BKK ProVita

Dana Röber arbeitet seit 25 Jahren bei der Betriebskrankenkasse in Ingolstadt

(lifePR) (Bergkirchen, )
Dana Röber feierte am 1. August 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita. Vor 25 Jahren begann sie ihre Tätigkeit bei der „BKK Akzent“, der ehemaligen Betriebskrankenkasse von Rieter Ingolstadt. Diese schloss sich im Jahr 2006 der „Die Persönliche BKK“ aus Dachau an, der heutigen BKK ProVita.

Seit vielen Jahren ist Dana Röber im Bereich Vorsorge und Rehabilitation tätig. Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ihrem fundierten Fachwissen unterstützt sie Versicherte und trägt damit zu deren kompetenten Beratung und Betreuung bei.

Zum Firmenjubiläum gratulierte gestern Michael Alt, Leiter des Kompetenzzentrums Ingolstadt der BKK ProVita. Er sagte: „Wir sind bei der BKK ProVita sehr froh, dass Sie sich so engagiert für unsere Versicherten einbringen. Vielen Dank für die langjährige Treue zu unserer Kasse.“

Die BKK ProVita ist in Ingolstadt für alle Interessierten sehr gut erreichbar. Im Service-Center Am Pulverl 5 stehen die Mitarbeitenden von Montag bis Freitag für Versicherte und Interessierte zur Verfügung. Hier bietet die Kasse persönliche Beratung und Betreuung in allen Fragen der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung.

Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.
Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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