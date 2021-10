Am 13.10.2021 feierte Frau Claudia Strauß ihr 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Ingolstadt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Service-Center Ingolstadt gratulierten Vorstand Andreas Schöfbeck, sein Stellvertreter Walter Redl, der Leiter des Kompetenz-Zentrums Stationäre Versorgung Michael Alt, der Personalratsvorsitzende Ulrich Bachl und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Service-Center Ingolstadt.



Qualifizierte Kundenberatung bei der BKK ProVita



Andreas Schöfbeck dankte Claudia Strauß für ihren Einsatz für die Kasse. Er sagte: „Bei der BKK ProVita legen wir großen Wert auf qualifizierte Kundenbetreuung und –beratung. Dabei bauen wir auf erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie Frau Strauß in unserem Service-Center in Ingolstadt.“



Claudia Strauß kam 1996 von der Firma Schubert und Salzer zur damaligen BKK Rieter Ingolstadt, der späteren BKK Akzent. Seit der Fusion dieser Kasse mit der BKK ProVita im Jahr 2006 ist sie als Kundenberaterin im Bereich Rehabilitation tätig.

(lifePR) (