Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Hannover

Am 2. August 2022 fand bei der BKK ProVita die Feier zum 25-jährigen Firmenjubiläum von Uwe Zimmermann, dem Leiter des Service-Centers Hannover, statt. Dieses Jubiläum hatte Herr Zimmermann zwar bereits am 1. November 2021 erreicht, gefeiert wurde es aber Corona-bedingt erst in diesem Sommer. Dazu kam der Vorstandsvorsitzende der BKK ProVita, Walter Redl, ins Service-Center Hannover der BKK ProVita in die Berckhusenstraße 7.Walter Redl gratulierte Uwe Zimmermann und sagte: „Ich freue mich über die gute Zusammenarbeit mit Ihnen und ich danke Ihnen von Herzen für Ihr Engagement, für Ihre Treue zu unserer Kasse und für Ihre Erfolge im Service-Center Hannover.“„Wir wollen für unsere Versicherten in Hannover gut erreichbar sein und sie bestens betreuen. Dies gelingt uns vor allem durch so erfahrene und fachkundige Kollegen wie Uwe Zimmermann“, betonte Walter Redl außerdem.Am 1. November 1996 nahm der Krankenkassenbetriebswirt Uwe Zimmermann seine Tätigkeit bei der enercityBKK Stadtwerke Hannover AG auf. Bis zur Fusion der Kasse mit der „Die Persönliche BKK“ und der „BKK A.T.U“ am 1. Januar 2009 war er dort in leitender Funktion tätig. Durch den Zusammenschluss der drei Kassen kam er zur heutigen BKK ProVita und leitet seither das Service-Center Hannover der gesetzlichen Krankenkasse in der Berckhusenstraße 7.Weitere Informationen zur BKK ProVita und zum Service-Center Hannover der gesetzlichen Krankenkasse findet man unter www.bkk-provita.de