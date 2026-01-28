Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049577

BKK ProVita Münchner Weg 5 85232 Bergkirchen, Deutschland http://www.bkk-provita.de
Ansprechpartner:in Herr Michael Blasius +49 8131 61331300
Logo der Firma BKK ProVita

Drei 25-jährige Firmenjubiläen bei der BKK ProVita

Drei Mitarbeitende feiern 25-jähriges Firmenjubiläum im Service-Center Ingolstadt

(lifePR) (Bergkirchen, )
Am vergangenen Dienstag fand bei der BKK ProVita in Ingolstadt die Feier anlässlich der 25-jährigen Firmenjubiläen von Alexandra Deschler, Christine Kerschenlohr und Karlheinz Märkl statt. Walter Redl, der Vorstand der gesetzlichen Krankenkasse, gratulierte den drei Mitarbeitenden und sagte: „Ich danke Ihnen für insgesamt 75 Jahre bei unserer Kasse, für Ihren Einsatz und Ihre Treue. Den Erfolg unserer gesetzlichen Krankenkasse verdanken wir unter anderem unseren gut qualifizierten, loyalen und treuen Mitarbeitenden.“

Den Glückwünschen schlossen sich Michael Bauer, Hauptabteilungsleiter IT, Anke Sander vom Personalrat sowie zahlreiche Kolleginnen und Kollegen an.

Die drei Mitarbeitenden der gesetzlichen Krankenkasse starteten am 2. Januar 2001 bei der „BKK Akzent“, der ehemaligen Betriebskrankenkasse von Rieter Ingolstadt. Diese fusionierte im Jahr 2006 mit der „Die Persönliche BKK“ aus Dachau. Aus dieser Kasse wurde die heutige BKK ProVita, eine gesetzliche Krankenkasse mit rund 120.000 Versicherten.

Das Service-Center Ingolstadt der BKK ProVita befindet sich Am Pulverl 5 in Ingolstadt und ist von Montag bis Freitag für Versicherte und Interessierte geöffnet. Hier bietet die Kasse persönliche Beratung und Betreuung.

Weitere Informationen zum Service-Center Ingolstadt der BKK ProVita finden Sie hier. Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.

Website Promotion

Website Promotion

BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.
Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.