Drei 25-jährige Firmenjubiläen bei der BKK ProVita
Drei Mitarbeitende feiern 25-jähriges Firmenjubiläum im Service-Center Ingolstadt
Den Glückwünschen schlossen sich Michael Bauer, Hauptabteilungsleiter IT, Anke Sander vom Personalrat sowie zahlreiche Kolleginnen und Kollegen an.
Die drei Mitarbeitenden der gesetzlichen Krankenkasse starteten am 2. Januar 2001 bei der „BKK Akzent“, der ehemaligen Betriebskrankenkasse von Rieter Ingolstadt. Diese fusionierte im Jahr 2006 mit der „Die Persönliche BKK“ aus Dachau. Aus dieser Kasse wurde die heutige BKK ProVita, eine gesetzliche Krankenkasse mit rund 120.000 Versicherten.
Das Service-Center Ingolstadt der BKK ProVita befindet sich Am Pulverl 5 in Ingolstadt und ist von Montag bis Freitag für Versicherte und Interessierte geöffnet. Hier bietet die Kasse persönliche Beratung und Betreuung.
Weitere Informationen zum Service-Center Ingolstadt der BKK ProVita finden Sie hier. Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.