Bayerischer Rundfunk berichtet über Studie zur Wirkung veganer Ernährung auf Leistungssportler

Der Bayerische Rundfunk berichtete am Sonntag, 11.2.2017 in der Sendung Fitnessmagazin im Sender B5 aktuell über die erste Studie zur Wirkung veganer Ernährung auf Leistungssportler, die derzeit mit der Volleyballmannschaft des ASV Dachau e. V. durchgeführt wird. Das Podcast zur Sendung findet man unter www.br.de/mediathek/podcast/das-fitnessmagazin/677/213135 Die zwölfwöchige Pilotstudie untersucht erstmals die Wirkung einer veganen Ernährung auf die Leistungsfähigkeit von Sportlern. Fast alle Spieler der Volleyball-Mannschaft des ASV Dachau nehmen an der Studie teil und ernähren sich vegan. Die Studie wird unter der Leitung des Ernährungswissenschaftlers Dr. Markus Keller von der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gemeinsam mit dem ASV Dachau durchgeführt und von der BKK ProVita als koordinierendem Kooperationspartner begleitet.Dr. Keller berichtet bei dem im BR ausgestrahlten Interview, dass untersucht werde, ob und wie sich die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer bei einer veganen Vollwerternährung ändere. Dazu hätten die jungen Sportler Praxisschulungen zur richtigen Ernährung erhalten. Die erste Blutuntersuchung habe ergeben, dass bei manchen Teilnehmern die Versorgung mit Folsäure zu Beginn im unteren Bereich lag. Hier erwartet der Wissenschaftler Verbesserungen.Beim Volleyball-Spiel am vergangenen Samstag hat die Volleyball-Mannschaft des ASV Dachau mit 3:1 Toren gegen den VC Zschopau gewonnen. Verfolgen kann man die Spieler und ihr Projekt unter www-asv-goes-vegan.de Das Bayerische Fernsehen wird im Magazin „Gesundheit!“ über die Studie berichten. Insgesamt sind vier Beiträge geplant. Der erste wird am 20.02.2018 um 19:00 Uhr ausgestrahlt. Dreharbeiten dazu finden beim nächsten Heimspiel gegen den VSV Oelsnitz am Samstag, 17.02.2018 ab 20:00 Uhr in der Georg-Scherer-Halle in Dachau statt.