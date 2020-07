BKK ProVita macht mit beim virtuellen VR Firmen- und Behördenlauf

Der achte Dachauer VR Firmen-und Behördenlauf 2020 war für den 1. Juli geplant. Aufgrund der Corona-Krise konnte die beliebte Veranstaltung nicht in der gewohnten Form stattfinden. Deshalb findet heuer ein „virtueller Lauf“ statt, an dem natürlich auch die BKK ProVita teilnimmt. Bei der gesetzlichen Krankenkasse aus dem Landkreis Dachau hat der VR-Lauf Tradition. Sie ist jedes Jahr dabei und stellte auch schon oft das größte Team.Michael Blasius, Leiter Marketing und Gesundheitsförderung der BKK ProVita, sagt: „Die BKK ProVita ist bundesweit tätig und hat 13 Service-Center in Deutschland. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind also auch auf ganz Deutschland verstreut. Heuer haben alle die Möglichkeit, am VR Firmen- und Behördenlauf teilzunehmen und ich freue mich über die rege Teilnahme.“Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau spendet für jeden gemeldeten Lauf über 6,2 km 6,20 Euro für einen guten Zweck. Alle, die mitlaufen wollen, können das noch bis 31.07.2020 tun. Als Nachweis für den Lauf senden die Teilnehmer ein Selfie oder einen Screenshot einer Lauf-App an die Bank. Weitere Informationen bietet der Veranstalter unter https://www.vr-dachau.de/wir-fuer-sie