BKK ProVita in Berlin macht bei Refill mit
Im Service-Center der Kasse in Berlin erhalten Passanten kostenlos frisches Trinkwasser
Refill dient der Gesundheit der Menschen und schont die Umwelt
Der Leiter des Service-Centers Berlin, Herr Mario Wagner, erklärt: „Wir unterstützen die Refill-Aktion mit großer Überzeugung und füllen Passanten gerne ihre mitgebrachten Trinkgefäße auf. Denn mit Refill leisten wir einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen, indem wir ausreichendes Trinken fördern, und setzen zugleich ein deutliches Zeichen für den Umweltschutz, da Plastikmüll vermieden wird.“
Was ist Refill?
Ein Netzwerk von Refill-Stationen ermöglicht es Menschen in ganz Deutschland, ihre Flaschen kostenfrei aufzufüllen. In allen Refill-Stationen kann man ein mitgebrachtes Trinkgefäß kostenlos mit Leitungswasser befüllen lassen. Refill-Stationen kann man am Refill-Sticker an Tür oder Fenster erkennen. Bundesweit gibt es aktuell rund 8.000 Refill-Stationen. Die Initiative hat ihren Ursprung in der Zero Waste Bewegung und wurde 2015 durch die Organisation City to Sea in Großbritannien gestartet. Refill-Deutschland wird durch den gemeinnützigen Verein a tip: tap e.V. koordiniert.