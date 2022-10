BKK ProVita im Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023

Die BKK ProVita hat das Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 erreicht. In der Kategorie „Klima“ steht die gesetzliche Krankenkasse in der Endauswahl. Walter Redl, Vorstandsvorsitzender der BKK ProVita, freut sich über diesen Erfolg und sagt: „Der Einzug ins Finale um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2023 ist ein großer Erfolg für uns. Denn dieser Preis ist Europas höchste Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement. Ich freue mich sehr, dass die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises unseren Einsatz für Klimaschutz und Nachhaltigkeit auf diese Weise anerkennt.“Die Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises hat das Erreichen der Endrunde unter anderem damit begründet, dass die BKK ProVita ihre CO2-Emissionen seit 2014 halbiert hat und den nicht vermeidbaren CO2-Ausstoß regelmäßig kompensiert. Auch die Förderung gesunder pflanzlicher Ernährung, die Gemeinwohl-Bilanzen und der Vorstoß, Klimaschutz als Kernaufgabe von Krankenkassen im Gesetz zu verankern, wurden in der Begründung genannt.Die Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises werden beim 15. Deutschen Nachhaltigkeitstag am 2. Dezember 2022 in Düsseldorf bekannt gegeben. Michael Blasius, Leiter Marketing und Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita, sagt: „Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit dem Zusammenhang von Klimawandel und Gesundheit. Als Pionier der Nachhaltigkeit übernehmen wir Verantwortung für die Gesundheit unserer Versicherten und des Planeten und geben unser Wissen auch weiter.“Der Deutsche Nachhaltigkeitspreis ist mit über 1.200 Bewerber:innen der größte Nachhaltigkeitspreis in Europa. Er wird getragen von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V. in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Prämiert werden besonders wirksame Beiträge in den Transformationsfeldern Klima, Ressourcen, Biodiversität, Lieferkette und Gesellschaft. Die BKK ProVita hat das Finale zusammen mit 35 anderen Unternehmen erreicht. Weitere Informationen zum Deutschen Nachhaltigkeitspreis gibt es unter www.nachhaltigkeitspreis.de Informationen zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der BKK ProVita bietet die Kasse unter www.bkk-provita.de/...