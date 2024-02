BKK ProVita: die persönliche Krankenkasse in Coburg

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, wünschen sich viele Menschen persönliche Beratung und Betreuung von ihrer Krankenkasse – am besten durch gleichbleibende Ansprechpartner, die sie selber kennen. Diesen Service bieten immer weniger Krankenkassen und sie schließen ihre Geschäftsstellen. Nicht so bei der BKK ProVita: Die gesetzliche Krankenkasse bleibt mit ihrem Service-Center im Hahnweg 116 in Coburg. Hier freuen sich qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Besuch von Versicherten und Interessierten.Walter Redl, Vorstandsvorsitzender der BKK ProVita, sagt: „Wir legen großen Wert auf individuelle, fachkundige Beratung und Betreuung unserer Versicherten. Bei uns landet man nicht in einem externen Call-Center oder muss sich am Telefon durch zahlreiche Antworten klicken. Unsere Kundenberater:innen und Expert:innen sind persönlich erreichbar – entweder telefonisch oder in Coburg in unserem Service-Center.“Das Service-Center Coburg der BKK ProVita befindet sich im Hahnweg 116. Es ist zu folgenden Zeiten geöffnet: montags bis donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr. Telefonisch kann man die BKK ProVita unter der kostenfreien Service-Nummer 0800 6648808 erreichen. Viele Informationen bietet die Kasse auf ihrer Homepage www.bkk-provita.de . Und natürlich gibt es mit „Meine BKK ProVita“ auch eine Online-Geschäftsstelle für die Versicherten. Damit können viele Geschäftsvorgänge praktisch online erledigt werden.Viele Krankenkassen haben ihren Beitragssatz zum Jahresbeginn erhöht. Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz liegt mittlerweile bei 1,7 Prozent. Bei der BKK ProVita ist er bei günstigen 1,49 Prozent konstant geblieben. Gleichzeitig hat die Kasse ihre Satzungsleistungen für ihre Versicherten noch weiter ausgebaut. „Wir belohnen gesunde Lebensführung mit attraktiven Bonuszahlungen und unterstützen unsere Versicherten mit großzügigen Erstattungen für alternative Arzneimittel, Osteopathie und Schutzimpfungen. Außerdem bieten wir viele Extraleistungen bei Schwangerschaft, Geburt sowie Kinder-Vorsorge. Es lohnt sich, bei der BKK ProVita versichert zu sein“, verspricht Walter Redl, Vorstandsvorsitzender der BKK ProVita.