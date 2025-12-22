BKK ProVita bietet ab 2026 neue Extra-Leistungen
Höhere Erstattungen für Schutzimpfungen und kieferorthopädische Behandlungen, neuer Zuschuss zu sportmedizinischen Untersuchungen und Telemedizin-Angebote
Kostenerstattung der BKK ProVita für kieferorthopädische Behandlungen und Schutzimpfungen
Ab 2026 erhöht die BKK ProVita den Zuschuss für Mehrleistungen bei kieferorthopädischen Behandlungen auf 500 Euro. Zudem erstattet die gesetzliche Krankenkasse ihren Versicherten künftig bis zu 500 Euro für Schutzimpfungen, die von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlen werden.
Neu bei der BKK ProVita: Zuschuss zu sportmedizinischer Untersuchung
In den Leistungskatalog der BKK ProVita werden ab 2026 Zuschüsse zu sportmedizinischer Untersuchung und Beratung aufgenommen. Die Kasse beteiligt sich an den Kosten, wenn bestimmte Risikofaktoren vorliegen.
Telemedizin für die Versicherten der BKK ProVita
Die Versicherten der BKK ProVita können ab 2026 Telemedizin-Services nutzen. Zum einen können sie eine medizinische Telefon-Hotline anrufen und eine allgemeine Auskunft durch medizinisches Fachpersonal erhalten. Zum anderen gibt es künftig die Möglichkeit, eine ärztliche Fernbehandlung in einer Videosprechstunde zu nutzen.
Zusatzbeitragssatz der BKK ProVita für 2026
Der Zusatzbeitragssatz der BKK ProVita wird ab 1. Januar 2026 3,79 Prozent betragen.
Service-Center der BKK ProVita in Bergkirchen (GADA)
Die BKK ProVita hat ihre Hauptverwaltung und ein Service-Center in Bergkirchen (GADA), Münchner Weg 5. Hier und an 9 weiteren Standorten bietet die Kasse persönliche Beratung und Betreuung in allen Angelegenheiten der Kranken- und Pflegeversicherung.
Weitere Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de.