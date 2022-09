BKK ProVita beim Tag der Zahngesundheit in Deggendorf

Spiel, Spaß und zahngesunde Snacks am Stand der gesetzlichen Krankenkasse

Am vergangenen Montag fand in Deggendorf die Zentralveranstaltung zum Tag der Zahngesundheit 2022 der Bayerischen Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit e.V. statt. Sie stand unter dem Motto „Gesund beginnt im Mund“. Neben einem Festakt im historischen Rathaussaal wurde ein großes Kinderfest am oberen Stadtplatz von Deggendorf veranstaltet. Von 8:30 bis ca. 14:00 Uhr gab es zahlreiche interessante Angebote für die kleinen und großen Gäste, wie z. B. Spiele, ein Zauberzelt, Erzählkino, Zahnputzbrunnen und einen Malwettbewerb. Zur Veranstaltung kamen bei sonnigem Wetter viele Grundschulklassen aus Stadt und Landkreis Deggendorf.



Die Kinder hatten großen Spaß am Informationsstand der BKK ProVita. Hier konnten sie an einer Fühlwand Gegenstände zum Thema Gesunderhaltung der Zähne erfühlen. Außerdem gab es mit Äpfeln und Karotten zahngesunde Snacks für die kleinen Gäste.



Klaus Bugla, Leiter des Service-Centers der BKK ProVita in Deggendorf, war mit am Stand der BKK ProVita. Er sagte: „Ich freue mich sehr, dass heute so viele Kinder zum Tag der Zahngesundheit gekommen sind. Hier können sie mit Spiel und Spaß viel über gesunde Zähne und die dafür erforderliche Ernährung lernen.“



Klaus Bugla leitet das Service-Center der BKK ProVita in Deggendorf am Luitpoldplatz 17. Hier ist die BKK ProVita montags bis mittwochs von 8:00 bis 15:00 Uhr, donnerstags von 8:00 bis 17:00 Uhr und freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr für Versicherte und Interessenten erreichbar.