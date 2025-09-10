Kontakt
BKK ProVita Wiesbaden macht bei Refill mit

Im Service-Center der Kasse in Schierstein erhalten Passanten kostenlos frisches Trinkwasser

Die BKK ProVita Wiesbaden macht bei der Aktion Refill mit. Die gesetzliche Krankenkasse bietet in ihrem Service-Center in der Karl-Lehr-Straße 30 in Wiesbaden-Schierstein kostenloses Trinkwasser an. Jeder kann mit einem Trinkgefäß zum Service-Center kommen und es wird mit frischem Trinkwasser aufgefüllt.

Refill dient der Gesundheit der Menschen und schont die Umwelt

Die Leiterin des Service-Centers Wiesbaden, Frau Laila Snoussi, erklärt: „Wir unterstützen die Refill-Initiative mit großer Überzeugung und füllen mitgebrachte Gefäße kostenfrei mit frischem Trinkwasser auf. So leisten wir einen Beitrag zur Gesundheit der Menschen, indem wir ausreichendes Trinken fördern, und setzen zugleich ein deutliches Zeichen für den Umweltschutz, da Plastikmüll vermieden wird.“

Was ist Refill?

Ein Netzwerk von Refill-Stationen ermöglicht es Menschen in ganz Deutschland, ihre Flaschen kostenfrei aufzufüllen. In allen Refill-Stationen kann man ein mitgebrachtes Trinkgefäß kostenlos mit Leitungswasser befüllen lassen. Refill-Stationen kann man am Refill-Sticker an Tür oder Fenster erkennen. Bundesweit gibt es aktuell rund 8.000 Refill-Stationen. Die Initiative hat ihren Ursprung in der Zero Waste Bewegung und wurde 2015 durch die Organisation City to Sea in Großbritannien gestartet. Refill-Deutschland wird durch den gemeinnützigen Verein a tip: tap e.V. koordiniert.

BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise. Zudem engagiert sich die BKK ProVita für Planetare Gesundheit, denn die Gesundheit der Menschen und eine intakte Umwelt sind untrennbar miteinander verbunden.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

