BKK ProVita Augsburg macht bei Refill mit
Im Service-Center der Kasse in der Holbeinstraße 7 erhalten Passanten kostenlos frisches Trinkwasser
Refill dient der Gesundheit der Menschen und schont die Umwelt
Caroline Leberle von der BKK ProVita erklärt: „Bei der BKK ProVita unterstützen wir die Aktion Refill sehr gerne. Sie dient der Gesundheit der Menschen, da wir kostenfrei frisches Trinkwasser zur Verfügung stellen. Und sie schont die Umwelt, da weniger Plastikmüll anfällt.“
Was ist Refill?
Ein Netzwerk von Refill-Stationen ermöglicht es Menschen in ganz Deutschland, ihre Flaschen kostenfrei aufzufüllen. In allen Refill-Stationen kann man ein mitgebrachtes Trinkgefäß kostenlos mit Leitungswasser befüllen lassen. Refill-Stationen kann man am Refill-Sticker an Tür oder Fenster erkennen. Bundesweit gibt es aktuell rund 8.000 Refill-Stationen. Die Initiative hat ihren Ursprung in der Zero Waste Bewegung und wurde 2015 durch die Organisation City to Sea in Großbritannien gestartet. Refill-Deutschland wird durch den gemeinnützigen Verein a tip: tap e.V. koordiniert.