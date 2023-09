Ausbildungsstart bei der BKK ProVita

Die dreijährige Ausbildung bei der BKK ProVita setzt sich zusammen aus dem Einsatz in allen wichtigen Fachabteilungen, dem Besuch der Berufsschule und speziellen Seminaren in der BKK Akademie in Rotenburg an der Fulda. Zusätzlich bietet die BKK ProVita den Azubis einen praxisnahen Unterricht zur Kundenbetreuung und zur Prüfungsvorbereitung. Zwei Azubis werden ihre praktische Ausbildung überwiegend in der Hauptverwaltung in Bergkirchen absolvieren und zwei im Service-Center der gesetzlichen Krankenkasse in Wiesbaden. Beatrice Kretzler, Laila Snoussi und Veronika Kienast sind für ihre Betreuung zuständig. An sie können die neuen Azubis jederzeit all ihre Fragen richten, wie ihnen Eugen Winkelmair bei seiner Begrüßung geraten hat.