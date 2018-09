Ausbildungsstart bei der BKK ProVita

Katrin Burgmann, Sonja Reisner und Johanna Schober beginnen am 03.09.2018 ihre Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten bei der BKK ProVita in Bergkirchen.Eugen Winkelmair, der Leiter der Personalabteilung, begrüßte die drei angehenden „SoFas“ an ihrem ersten Arbeitstag und sagte: „Sozialversicherungsfachangestellter ist ein sehr interessanter und anspruchsvoller Ausbildungsberuf, bei dem es vor allem um Menschen und ihre Gesundheit geht. Bei uns finden Sie sehr gute Voraussetzungen für eine fundierte Ausbildung und wir werden Sie kräftig unterstützen.“Die Ausbildung bei der BKK ProVita findet überwiegend in der Hauptverwaltung der Kasse in Bergkirchen statt. Hier lernen die jungen Leute in den verschiedenen Fachabteilungen alle Aufgabenbereiche kennen. Zusätzlich zur Berufsschule in München werden sie in der BKK-Akademie in Rotenburg an der Fulda unterrichtet und erhalten bei der BKK ProVita spezielle Schulungen für die Kundenberatung und zur Prüfungsvorbereitung.Auch im nächsten Jahr wird die BKK ProVita wieder Auszubildende einstellen. Bewerbungen kann man ab sofort an die Personalabteilung richten. Informationen zum Ausbildungsstart 2019 findet man auf der Homepage der BKK ProVita unter www.bkk-provita.de/...