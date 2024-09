Ausbildungsbeginn bei der BKK ProVita

Am Montag, 02.09.2024, begannen drei junge Auszubildende ihre berufliche Laufbahn bei der BKK ProVita. Fenja Schlag, Serap Amet und Celina Chiroerlernen bei der gesetzlichen Krankenkasse aus Bergkirchen bei Dachau den Beruf der Sozialversicherungsfachangestellten. Zwei der drei Berufsanfängerinnen kommen erstmals aus Hannover. Sie werden den Großteil ihrer Ausbildung im Service-Center Hannover der BKK ProVita absolvieren.Beatrice Kretzler, Ausbildungsbeauftragte der BKK ProVita, begrüßte die neuen Azubis und sagte: „Ich freue mich, dass wir Ihnen eine fundierte Ausbildung in allen Bereichen Ihres Berufes bieten können. Sie lernen in allen Fachabteilungen unseres Hauses, in der Akademie der Betriebskrankenkassen und in Ihren Berufsschulen. Zusätzlich erhalten Sie bei uns eine zielgerichtete interne Prüfungsvorbereitung, die sich in der Vergangenheit schon vielfach bewährt hat.“Die BKK ProVita ist die einzige gesetzliche Krankenkasse mit Sitz im Landkreis Dachau und auch die einzige Krankenkasse, die hier Sozialversicherungsfachangestellte ausbildet. Zum ersten Mal starten heuer auch zwei Auszubildende aus Hannover im dortigen Service-Center ihre Ausbildung. Sie kamen zusammen mit ihrer Betreuerin Sabrina Smolarczyk aus Hannover nach Bergkirchen, um hier gemeinsam die ersten Tage der Ausbildung zu verbringen.Auch der neue Ausbildungsbetreuer Lukas Gabler, der für die fachliche Ausbildung in Bergkirchen zuständig ist, war beim Ausbildungsstart dabei. Er freut sich auf seine neue Aufgabe und möchte für die neuen Azubis die besten Voraussetzungen schaffen, damit sie ihre Ausbildung bestmöglich abschließen können.Alle Informationen zur BKK ProVita gibt es unter http://www.bkk-provita.de