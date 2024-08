Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten bei der BKK ProVita abgeschlossen

Daria Wilhelm konnte vor Kurzem ihre Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten (SoFa) bei der gesetzlichen Krankenkasse BKK ProVita mit sehr gutem Ergebnis abschließen und wurde ins Angestelltenverhältnis übernommen.Laila Snoussi, Leiterin des Service-Centers Wiesbaden der BKK ProVita, gratulierte der jungen Kollegin und sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Frau Wilhelm in ihrer Ausbildung begleiten durften und dass sie einen sehr guten Abschluss geschafft hat. Gerne nehmen wir sie nun als neue Kollegin im Team Pflege auf. Gemeinsam werden wir mit ihrem Engagement und Können die Aufgaben in der Pflegeversicherung meistern.“Frau Wilhelm freut sich über ihren guten Ausbildungsabschluss und sagte: „Ich hatte eine wirklich schöne Ausbildungszeit und freue mich jetzt auf den neuen Lebensabschnitt mit allen Herausforderungen, die das Arbeitsleben bringt.“Frau Wilhelm wird von der BKK ProVita weiterhin im Service-Center in der Karl-Lehr-Straße 30 in Wiesbaden-Schierstein beschäftigt. Dort arbeitet sie in der Versichertenbetreuung und im Kompetenzzentrum Pflege der gesetzlichen Krankenkasse.Alle Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de