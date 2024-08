Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten bei der BKK ProVita abgeschlossen

Die gesetzliche Krankenkasse BKK ProVita freut sich über drei junge Kolleginnen, die ihre Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten (SoFa) erfolgreich abschließen konnten und nun ins Angestelltenverhältnis übernommen werden.Beatrice Kretzler, die Ausbildungsbeauftragte bei der BKK ProVita, gratulierte ihren Schützlingen und sagte: „Ich bin sehr stolz auf die Leistungen der jungen Kolleginnen und wünsche ihnen viel Erfolg in ihren neuen Aufgabenbereichen.“Die drei jungen Damen waren sich einig, dass sie in ihrer Ausbildung viel gelernt haben und sehr gut betreut wurden. Nun freuen sie sich auf ihren Einsatz in den Fachabteilungen.Die BKK ProVita ist die einzige Krankenkasse, die im Landkreis Dachau die Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten anbietet. „Neben dem Einsatz in allen Fachbereichen und dem Berufsschulunterricht erhalten die Azubis zusätzlich Fortbildungen in der BKK-Akademie sowie individuelle Prüfungsvorbereitung in unserem Haus“, sagt Beatrice Kretzler.Für das nächste Jahr mit Ausbildungsbeginn 1. September 2025 kann man sich bei der BKK ProVita ab sofort bewerben. Aussagekräftige Bewerbungen erbittet die Kasse an:oder per E-Mail an personalabteilung@bkk-provita.de . Weitere Informationen gibt es unter www.bkk-provita.de/stellenangebote Alle Informationen zur BKK ProVita gibt es unter www.bkk-provita.de