Ausbildung bei der BKK ProVita in Wiesbaden abgeschlossen

Roumaissa Farissihat ihre Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten (SoFa) bei der BKK ProVita in Wiesbaden erfolgreich abgeschlossen. Mit Bestehen der mündlichen Abschlussprüfung ist ihre Ausbildung zu Ende und sie wird ins Angestelltenverhältnis übernommen.



Engagement, Ausdauer und Unterstützung zahlen sich aus



Während ihrer Ausbildung wurde Roumaissa Farissi von Laila Snoussi, Leiterin des Kompetenzzentrums Wiesbaden der BKK ProVita, und den beiden Ausbildungsbeauftragten Beatrice Kretzler und Jennifer Salzmann betreut, die sich jetzt sehr über den Erfolg ihres Schützlings freuen. Beatrice Kretzler sagt: „Die Übernahme unserer Auszubildenden ist für uns immer ein besonderer Moment. Nach drei intensiven Ausbildungsjahren eine neue Kollegin im Team willkommen zu heißen, zeigt, dass sich Engagement, Ausdauer und gemeinsame Förderung auszahlen.“



Wertvolle Unterstützung bei der BKK ProVita



Roumaissa Farissi ergänzt: „Ich habe mich bei der BKK ProVita in Wiesbaden von Anfang an sehr wohl gefühlt. Besonders schön war für mich, dass ich mich jederzeit auf die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen verlassen konnte. Dadurch konnte ich während meiner gesamten Ausbildungszeit nicht nur viel lernen, sondern auch wertvolle Erinnerungen sammeln. Ich bin dankbar für die schöne Ausbildungszeit und freue mich, dass ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen konnte.“



BKK ProVita setzt auf gut ausgebildete Mitarbeitende



Eugen Winkelmair, Personalleiter der BKK ProVita, betont: „Um unsere Versicherten bestens betreuen zu können, setzen wir auf sehr gut ausgebildete Mitarbeitende. Diese bilden wir natürlich auch selbst aus. Nach der Ausbildung übernehmen wir unsere Azubis in der Regel ins Angestelltenverhältnis.“



Die Ausbildung erfolgt bei der BKK ProVita in allen Fachabteilungen, in der Berufsschule sowie an der BKK-Akademie. Zusätzlich erhalten die Azubis individuelle Prüfungsvorbereitung.

(lifePR) (