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Ausbildung bei der BKK ProVita in Wiesbaden abgeschlossen

Roumaissa Farissi ist nun Sozialversicherungsfachangestellte

(lifePR) (Bergkirchen, )
Roumaissa Farissihat ihre Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten (SoFa) bei der BKK ProVita in Wiesbaden erfolgreich abgeschlossen. Mit Bestehen der mündlichen Abschlussprüfung ist ihre Ausbildung zu Ende und sie wird ins Angestelltenverhältnis übernommen.

Engagement, Ausdauer und Unterstützung zahlen sich aus

Während ihrer Ausbildung wurde Roumaissa Farissi von Laila Snoussi, Leiterin des Kompetenzzentrums Wiesbaden der BKK ProVita, und den beiden Ausbildungsbeauftragten Beatrice Kretzler und Jennifer Salzmann betreut, die sich jetzt sehr über den Erfolg ihres Schützlings freuen. Beatrice Kretzler sagt: „Die Übernahme unserer Auszubildenden ist für uns immer ein besonderer Moment. Nach drei intensiven Ausbildungsjahren eine neue Kollegin im Team willkommen zu heißen, zeigt, dass sich Engagement, Ausdauer und gemeinsame Förderung auszahlen.“

Wertvolle Unterstützung bei der BKK ProVita

Roumaissa Farissi ergänzt: „Ich habe mich bei der BKK ProVita in Wiesbaden von Anfang an sehr wohl gefühlt. Besonders schön war für mich, dass ich mich jederzeit auf die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen verlassen konnte. Dadurch konnte ich während meiner gesamten Ausbildungszeit nicht nur viel lernen, sondern auch wertvolle Erinnerungen sammeln. Ich bin dankbar für die schöne Ausbildungszeit und freue mich, dass ich meine Ausbildung erfolgreich abschließen konnte.“

BKK ProVita setzt auf gut ausgebildete Mitarbeitende

Eugen Winkelmair, Personalleiter der BKK ProVita, betont: „Um unsere Versicherten bestens betreuen zu können, setzen wir auf sehr gut ausgebildete Mitarbeitende. Diese bilden wir natürlich auch selbst aus. Nach der Ausbildung übernehmen wir unsere Azubis in der Regel ins Angestelltenverhältnis.“

Die Ausbildung erfolgt bei der BKK ProVita in allen Fachabteilungen, in der Berufsschule sowie an der BKK-Akademie. Zusätzlich erhalten die Azubis individuelle Prüfungsvorbereitung.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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