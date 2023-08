Ausbildung bei der BKK ProVita erfolgreich abgeschlossen

Voller Stolz präsentieren Theresa Biller und Nadine Bork ihre Abschlusszeugnisse: Sie haben am 19. Juli 2023 ihre Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten beendet. Nun werden sie von der gesetzlichen Krankenkasse BKK ProVita ins Angestelltenverhältnis übernommen.Beatrice Kretzler, die Ausbildungsbeauftragte der BKK ProVita, betreute die beiden während ihrer Ausbildung. Sie sagt: „Wir unterstützen unsere Azubis, damit sie mit ihrer Ausbildung einen guten Grundstein für ihre berufliche Zukunft legen. Dabei durchleben wir gemeinsam eine schöne, aufregende und manchmal auch anstrengende Zeit. Deshalb ist es für uns immer ein besonders schöner Moment, wenn unsere Auszubildenden ihre Zeugnisse in der Hand halten und wir sehen, dass sich drei Jahre lernen, arbeiten und Engagement mit so großem Erfolg gelohnt haben.“Eugen Winkelmair, Personalleiter bei der BKK ProVita, sagt: „Wir bieten unseren Auszubildenden in der Regel die Übernahme ins Angestelltenverhältnis an. Um sie möglichst gut auf ihren Beruf vorzubereiten, erhalten sie neben dem Einsatz in allen Bereichen unseres Hauses und dem Berufsschulunterricht zusätzlich Fortbildungen in der BKK-Akademie sowie individuelle Prüfungsvorbereitung in unserem Haus.“