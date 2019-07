Ausbildung bei der BKK ProVita abgeschlossen

Lea Göttlich und Florian Fink haben die Ausbildung zu Sozialversicherungsfachangestellten bei der BKK ProVita mit sehr guten Ergebnissen abgeschlossen und wurden ins Angestelltenverhältnis übernommen. Beide erhielten jetzt ihr Zeugnis und einen neuen Arbeitsvertrag.Eugen Winkelmair, der Leiter der Personalabteilung der BKK ProVita, gratulierte den beiden jungen Mitarbeitern und sagte: „Es freut mich sehr, dass Sie beide Ihre Ausbildung so gut abgeschlossen haben. Gerne übernehmen wir Sie ins Angestelltenverhältnis. Bei uns warten spannende Aufgaben auf Sie.“Die dreijährige Ausbildung bei der BKK ProVita erfolgte überwiegend in der Hauptverwaltung in Bergkirchen. In den verschiedenen Abteilungen konnten die Auszubildenden praktische Erfahrungen in allen Bereichen ihres Ausbildungsberufs sammeln. Zusätzlich besuchten sie die Berufsschule, wurden an der BKK-Akademie unterrichtet und erhielten spezielles Training zur Prüfungsvorbereitung bei derBKK ProVita. Während ihrer Ausbildung wurden sie von Frau Beatrice Kretzler und Frau Nathalie Morice betreut.„Das Ausbildungskonzept der BKK ProVita hat sich bewährt“, sagt Eugen Winkelmair. „Unsere Auszubildenden schneiden auch heuer wieder mit großem Erfolg ab. Darüber sind wir natürlich sehr froh.“Am 1. September starten drei neue Auszubildende bei der BKK ProVita in Bergkirchen. Erstmals bildet die gesetzliche Krankenkasse auch einen Fachinformatiker für Systemintegration aus. Für den Ausbildungsstart im Jahr 2020 kann man sich ab sofort bei der Betriebskrankenkasse bewerben. Nähere Informationen dazu findet man auf der Homepage der Kasse unter www.bkk-provita.de/ihre-bkk-provita/stellenangebote