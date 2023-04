AKTIV GESUND BLEIBEN – gemeinsames Sportangebot von ASV Dachau und BKK ProVita

Die BKK ProVita veranstaltet gemeinsam mit dem ASV Dachau das Gesundheitsförderungsprojekt AKTIV GESUND BLEIBEN. Dabei bietet die gesetzliche Krankenkasse kostenlose Schnupperstunden aus dem gleichnamigen Kursangebot des ASV Dachau an. „So kann jeder Interessierte verschiedene Sportarten ausprobieren und die richtige für sich entdecken. Wir wollen mit der Aktion möglichst viele Menschen zu gesunder Bewegung motivieren“, sagt Michael Blasius, Hauptabteilungsleiter Marketing, Vertrieb und Gesundheitsförderung bei der BKK ProVita.Insgesamt kann jeder Interessierte an zehn Schnupperstunden aus dem Trend- und Gesundheitssportangebot AKTIV GESUND BLEIBEN kostenfrei teilnehmen. Das Angebot ist kostenfrei und gilt bis 31.08.2023. Es können bis zu drei Kursstunden von einem Kurs besucht werden. Jede:r kann teilnehmen, unabhängig davon, ob bei der BKK ProVita versichert oder Mitglied beim ASV Dachau.So geht‘s: Unter www.asv-dachau.de/aktivgesundbleiben kann man sich online anmelden. Anschließend wird die Teilnahmekarte per Post zugesandt. Diese zeichnet der Kursleiter beim Kurs ab. Das umfangreiche Kursangebot findet man unter www.asv-dachau.de/aktivgesundbleiben/programm