Am vergangenen Dienstag feierte Sandra Müller ihr 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita. Sie begann am 1. Januar 2001 als Kundenberaterin Krankengeld bei der „Die Persönliche BKK“ in Dachau, der Vorgängerkasse der BKK ProVita.



Glückwünsche von der BKK ProVita



Stefan Klose, Hauptabteilungsleiter Leistungen, Recht und Politik, blickte auf den beruflichen Werdegang von Frau Müller zurück, gratulierte ihr und dankte ihr für ihren Einsatz und ihre Treue. Er sagte: „Sie haben sich immer mit großem Fachwissen und viel Engagement für unsere Versicherten eingesetzt. So haben Sie zum Erfolg unserer Krankenkasse beigetragen.“ Vorstand Walter Redl betonte: „Mitarbeitende wie Frau Müller mit ihrem großen Erfahrungsschatz leisten einen wesentlichen Beitrag dazu, dass unsere Versicherten sehr gut betreut werden und mit uns so zufrieden sind.“ Den Glückwünschen schlossen sich Patrick Riedl, der Teamleiter von Frau Müller, und Eugen Winkelmair, der Personalleiter der BKK ProVita, an.



Entwicklung zur heutigen BKK ProVita begleitet



Frau Müller begann ihre Tätigkeit am 1. Januar 2001 bei der Die Persönliche BKK, der ehemaligen Betriebskrankenkasse der Dachauer Papierfabrik. Sie hat die Entwicklung der Kasse zu einer bundesweit geöffneten BKK mit mittlerweile rund 120.000 Versicherten begleitet und in der Abteilung Krankengeld aktiv mitgestaltet.

