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25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Augsburg

Ehrung und Glückwünsche für Magdalena Riesow

(lifePR) (Bergkirchen, )
Am gestrigen Montag fand bei der BKK ProVita in Augsburg die Feier zum 25-jährigen Firmenjubiläum von Frau Magdalena Riesow statt.

Stefan Klose, Hauptabteilungsleiter Leistungen, Recht und Politik bei der BKK ProVita, gratulierte der Jubilarin herzlich und dankte ihr für ihre langjährige Treue und ihren engagierten Einsatz. Er sagte: „Die BKK ProVita kann die gute Betreuung ihrer Versicherten vor allem dank ihrer gut qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitenden sicherstellen. Dafür danke ich Ihnen - darauf können Sie stolz sein.“ Martin Gundacker, Leiter des Service-Centers Augsburg und viele Kolleginnen und Kollegen schlossen sich den Glückwünschen an.

Frau Riesow begann ihre Tätigkeit am 1. April 2001 bei der gesetzlichen Krankenkasse. Seitdem ist sie im Bereich Hilfsmittelversorgung tätig, den sie vor 25 Jahren maßgeblich mit aufgebaut und über viele Jahre hinweg weiterentwickelt hat.

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BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet und zählt heute mit rund 120.000 Versicherten zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands. Ihren Versicherten bietet sie umfassende Leistungen für die Gesundheit. Sie legt Wert auf qualifizierte, persönliche Betreuung und fördert aktiv eine gesunde Lebensweise.

Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

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