25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Augsburg
Ehrung und Glückwünsche für Magdalena Riesow
Stefan Klose, Hauptabteilungsleiter Leistungen, Recht und Politik bei der BKK ProVita, gratulierte der Jubilarin herzlich und dankte ihr für ihre langjährige Treue und ihren engagierten Einsatz. Er sagte: „Die BKK ProVita kann die gute Betreuung ihrer Versicherten vor allem dank ihrer gut qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitenden sicherstellen. Dafür danke ich Ihnen - darauf können Sie stolz sein.“ Martin Gundacker, Leiter des Service-Centers Augsburg und viele Kolleginnen und Kollegen schlossen sich den Glückwünschen an.
Frau Riesow begann ihre Tätigkeit am 1. April 2001 bei der gesetzlichen Krankenkasse. Seitdem ist sie im Bereich Hilfsmittelversorgung tätig, den sie vor 25 Jahren maßgeblich mit aufgebaut und über viele Jahre hinweg weiterentwickelt hat.