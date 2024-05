25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita

Vergangene Woche wurde das 25-jährige Firmenjubiläum von Sandra Huber in der Hauptverwaltung der BKK ProVita in Bergkirchen gefeiert. Am 1. Mai 1999 begann Frau Huber ihr Angestelltenverhältnis in der Beitragsabteilung der „Die Persönliche BKK“, der Betriebskrankenkasse der MD Papierfabrik in Dachau. Die Büroräume befanden sich damals noch in der Lilienstraße in Dachau beim Werksgelände der MD Papierfabrik.Hauptabteilungsleiter Josef Huber gratulierte im Namen der BKK ProVita. Er betonte: „Unsere Kasse hat sich in den letzten 25 Jahren zu einer bundesweit geöffneten Betriebskrankenkasse mit rund 125.000 Versicherten entwickelt. Als kompetente und eifrige Mitarbeiterin hast Du diese Entwicklung in den letzten 25 Jahren engagiert mitgetragen und mitgestaltet. Herzlichen Dank dafür.“Den Glückwünschen schlossen sich Vorstandsvorsitzender Walter Redl und Personalratsvorsitzender André Fuchs sowie viele Kolleginnen und Kollegen an.Das Bild zum Download finden Sie unter