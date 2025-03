Am vergangenen Mittwoch feierte Wolfgang Trauner sein 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita. Zu diesem Anlass trafen sich Kolleginnen und Kollegen sowie die Geschäftsleitung der BKK ProVita zu einer kleinen Feierstunde.



Wolfgang Trauner begann seine Tätigkeit am 1. März 2000 bei der früheren Die Persönliche BKK, der Betriebskrankenkasse der Dachauer Papierfabrik. Heute ist er als Hauptabteilungsleiter zuständig für die Bereiche Finanzen, Controlling und Organisation.



Vorstandsvorsitzender Walter Redl gratulierte dem Jubilar und lobte ihn als versierten Fachmann, der das Einmaleins der Krankenkassen-Finanzen exzellent beherrsche und auf den er sich verlassen könne. Den Glückwünschen schlossen sich Personalratsvorsitzender André Fuchs, Personalleiter Eugen Winkelmair und Hauptabteilungsleiter Stefan Klose sowie viele Kolleginnen und Kollegen an. Walter Redl überreichte eine Ehrenurkunde und einen Präsentkorb der BKK ProVita.



Wolfgang Trauner bedankte sich für die wertschätzenden Worte und die Geschenke. Er sagte: „Ich bin sehr dankbar und zufrieden mit meiner vielseitigen und verantwortungsvollen Aufgabe bei der BKK ProVita. Ich habe große Freude an meiner Arbeit und bin dankbar für die sehr gute Zusammenarbeit bei der BKK ProVita.“



Vorstandsvorsitzender und Jubilar betonten, dass Sie sehr gerne und aufrichtig zusammenarbeiten und trotz der anspruchsvollen Aufgabe auch gerne einmal miteinander lachen.

