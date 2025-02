25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Coburg

BKK ProVita

Die BKK ProVita ist eine bundesweit geöffnete Betriebskrankenkasse mit Sitz in Bergkirchen bei München. Sie wurde 1862 gegründet. Mit rund 125.000 Versicherten zählt sie zu den 50 größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Unter dem Motto „Persönlich nachhaltig gesundversichert.“ bietet sie ihren Versicherten umfassende Leistungen für deren Gesundheit, fördert gesunde vollwertige Ernährung und klärt über gesunde Lebensführung auf. Als erste Krankenkasse handelt die BKK ProVita seit 2016 durch Einsparung und Kompensation klimaneutral. Sie engagiert sich neben der kompetenten Betreuung ihrer Versicherten für Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen.



Die Geschäftsstellen der BKK ProVita befinden sich in Ansbach, Augsburg, Bergkirchen, Berlin, Coburg, Deggendorf, Hannover, Ingolstadt, Schwandorf und Wiesbaden.

