Am Dienstag, 28.01.2025, feierte der gebürtige Dachauer Ulrich Bachl sein 25-jähriges Firmenjubiläum bei der gesetzlichen Krankenkasse BKK ProVita in Bergkirchen. Josef Huber, Bereichsleiter Beitrag bei der BKK ProVita, gratulierte, dankte für die Treue und den Einsatz und überreichte die Ehrenurkunde des Freistaats Bayern.



Den Glückwünschen schlossen sich der Vorstandsvorsitzende Walter Redl, der Personalleiter Eugen Winkelmair und der Personalratsvorsitzende André Fuchs an.



Ulrich Bachl arbeitet seit Beginn seiner Tätigkeit in der Beitragsabteilung der BKK ProVita. Viele Jahre war er auch Vorsitzender des Personalrats für die rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der BKK ProVita.

