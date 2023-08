25 Jahre bei der BKK ProVita

Petra Strobl feiert 25-jähriges Firmenjubiläum

Am 1. August feierte Frau Petra Strobl ihr 25-jähriges Firmenjubiläum bei der BKK ProVita in Bergkirchen. Auf den Tag genau vor 25 Jahren, am 01. August 1998, begann Frau Strobl ihre Tätigkeit bei der Betriebskrankenkasse Die Persönliche, der damaligen Betriebskrankenkasse der MD Papierfabrik, in Dachau. Die Geschäftsräume der Kasse befanden sich damals noch in der Lilienstraße in Dachau in der Nähe des Fabrikgeländes.



Beste Betreuung der Versicherten der BKK ProVita



Hauptabteilungsleiter Josef Huber gratulierte Frau Strobl, die in der Versicherten- und Arbeitgeberbetreuung tätig ist, zu diesem besonderen Jubiläum und dankte ihr für ihren Einsatz und ihre Treue. Er sagte: „Es hat sich in den vergangenen 25 Jahren viel getan. Aus der Betriebskrankenkasse Die Persönliche wurde die BKK ProVita, eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit 125.000 Versicherten. Sie, Frau Strobl, haben diese Entwicklung mit viel Engagement begleitet. Sie sind eine beliebte und geschätzte Kollegin bei



uns, die unsere Versicherten und Arbeitgeber bestens betreut.“