25 Jahre bei der BKK ProVita

Anja Jähnichen arbeitet seit 25 Jahren bei der BKK ProVita. Dieses Jubiläum wurde gestern bei der gesetzlichen Krankenkasse in Bergkirchen gefeiert.



Vorstand Walter Redl gratulierte Frau Jähnichen zum Firmenjubiläum und dankte ihr für ihren Einsatz und ihre Treue. Er sagte: „Ich habe Sie stets als äußerst kompetent und engagiert kennengelernt. Auch Ihr breites Fachwissen im Leistungsbereich der Gesetzlichen Krankenversicherung schätze ich sehr.“



Den Glückwünschen schlossen sich Hauptabteilungsleiter Stefan Klose, Personalleiter Eugen Winkelmair und Personalratsvorsitzender André Fuchs an.



Frau Jähnichen begann ihre Tätigkeit am 1. Juni 2000 bei der Die Persönliche BKK, der damaligen Betriebskrankenkasse der Dachauer Papierfabrik. Sie hat die Entwicklung der Kasse zu einer bundesweit geöffneten BKK mit mittlerweile mehr als 120.000 Versicherten begleitet.

